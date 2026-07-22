Patronul unui restaurant cu stele Michelin riscă închisoarea după ce a presărat furnici lângă desert

Procurorii sud-coreeni au cerut luni o pedeapsă de un an de închisoare pentru proprietarul unui restaurant distins cu stele Michelin, acuzat că a folosit furnici ca topping pentru desert, relatează BBC.

Furnicile nu sunt pe lista celor 10 specii de insecte aprobate pentru consumul uman în conformitate cu legislația Coreei de Sud. Lista aprobată include, printre altele, lăcuste și două specii de greieri.

Procurorii au mai cerut ca restaurantul, care deține două stele Michelin, să fie amendat cu 20 de milioane de woni coreeni (echivalentul a 13.510 dolari).

Proprietarul a recunoscut că a servit furnici, dar a susținut că acestea erau folosite într-o „mică parte” din meniul de 15 feluri al restaurantului – ca garnitură pentru sorbeturi – iar clienții erau informați că pot opta pentru topping-uri care nu conțin furnici.

Cazul a ieșit la iveală după ce reprezentanții Ministerului pentru Siguranța Alimentară și a Medicamentelor au văzut recenzii postate online de clienți, însoțite de fotografii cu preparate presărate cu furnici.

Autoritățile sanitare au constatat, de asemenea, că restaurantul folosea furnici care „conțineau de până la 55 de ori mai multe metale grele decât insectele comestibile obișnuite”.

Anchetatorii estimează că, pe parcursul a patru ani, au fost folosite aproximativ 49.000 de furnici, importate din SUA și Thailanda, în mai multe preparate.

Autoritățile sud-coreene iau în considerare mai multe criterii atunci când decid ce insecte pot fi aprobate ca alimente. Printre acestea se numără riscurile legate de siguranța alimentară, toxicitatea, valoarea nutrițională și posibilitatea de a fi crescute și prelucrate în condiții igienice.

Ghidul Michelin acordă până la trei stele unităților de alimentație publică, pe baza calității ingredientelor, a măiestriei în arome, a tehnicii de gătire, a personalității bucătarului și a consistenței.