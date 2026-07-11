Patru alpiniști s-au prăbușit pe Valea Albișoarei, în Bușteni, după ruperea corzilor de asigurare / Amplă operațiune de salvare

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă anunţă că patru alpinişti s-au prăbuşit aproximativ 10 metri, în zona Valea Albişoarei, din Buşteni. Intervin salvatori montani, fiind solicitat și un elicopter SMURD.

UPDATE 15.42: Starea uneia dintre persoane este critică.

Conform primelor informații, acestea s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ruperea corzilor de asigurare. Toate cele patru persoane sunt conștiente, a anunțat inițial DSU.

La locul evenimentului intervin salvatori montani, iar în sprijin a fost solicitat elicopterul SMURD Târgu Mureș,

„În sprijinul misiunii de salvare, forțele de intervenție au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor SMURD, două unități de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Acestea se vor deplasa pe stadionul din orașul Bușteni. Totodată, la caz a fost alocat și elicopterul SMURD de la Baza Aeromedicală Caransebeș”, mai anunță DSU.