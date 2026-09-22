Patru conturi de Instagram care te învață să gătești mai bine

Faptul că cineva are succes în social media nu înseamnă că ce postează îți face viața de bucătar amator mai bună. Puțini sunt cei care te învață să înțelegi ce se întâmplă în cratiță pentru că sunt, literal, puțini cei care știu ce fac dincolo de a copia ce găsesc și ei pe internet. Uite patru creatori care merg dincolo de rețete și explică procesele din spatele lor, astfel încât să înveți DE CE, nu doar CUM.

Foamea-n gât

Contul de Instagram al Francescăi este condus de curiozitatea ei pentru explicațiile fizio-chimice ale procesului de gătit. Pentru că s-a întrebat de ce uneori lucrurile ies mai bune, s-a documentat și a aflat, asta i-a schimbat felul în care gătește, i-a dat încredere în ea și a îmbunătățit mult rezultatul muncii în bucătărie. Scrie și pe un substack, mai detaliat, ce învață din experimentele ei cu mâncarea.

Valentin Geamănu

Valentin are probabil cel mai corect tehnic conținut de gătit din România. Publică rețete video pe Instagram și pe TikTok și poți să vezi, în fiecare, cum să faci așa cum trebuie fiecare mișcare, de la încorporarea albușului bătut în aluat, la mișcările corecte pentru a frământa, la cum se fac cum trebuie o friptură de vită sau un pește prăjit.

Lara Schütz

Lara e master baker, educată în sistemul austriac/german, și sommeliere de pâine și de bere. Munca ei de fiecare zi e să ajute brutării din Europa să facă business mai bine și, de aceea, mult din conținutul ei se adresează brutarilor profesioniști sau celor care vor să-și deschidă o brutărie. Și nu e deloc aspirațional, ci foarte concret, insistând pe întrebările pe care trebuie să ți le pui înainte să intri în industrie. Dar face și multă educație despre calitatea pâinii pe care o cumpărăm și de acolo avem de învățat noi, cei care suntem doar consumatori și ne interesează să știm să alegem mai bine produsele pe care le punem pe masă.

Cook & Travel

Adelina Maria călătorește și gătește dar, mai ales, explică de ce unele lucruri funcționează și altele, nu, când vrei să faci ceva bun. A strâns în jurul ei o comunitate de oameni curioși de bucătării internaționale și cum să gătești corect lucruri pe care le-ai văzut doar în documentare de călătorie, pentru care organizează periodic tabere online de învățare, numite În jurul mesei. Care sunt gratuite, dacă vrei să-ți îmbunățești aptitudinile de gazdă și bucătar amator.