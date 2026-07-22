Patru economiști de top vin la Cluj zilele următoare la ERMAS, conferința tradițională a economiștilor români din străinătate

Cluj-Napoca va găzdui, în perioada 29–31 iulie 2026, cea de-a XII-a ediție a ERMAS (The Annual Scientific Conference of Romanian Academic Economists from Abroad), conferință organizată de Universitatea Babeș-Bolyai, prin Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), în parteneriat cu Banca Națională a României.

„De la lansarea sa, în 2014, ERMAS a avut printre invitați laureați și nominalizați ai Premiului Nobel pentru Economie, precum și unii dintre cei mai apreciați cercetători din domeniul politicilor economice, finanțelor și dezvoltării economice, consolidându-și reputația ca una dintre cele mai importante conferințe academice de profil din România și Europa. Caracterul internațional e întărit și de faptul că ERMAS și-a deschis în timp programul și către cercetători din alte țări, lucrările acestora reprezentând, anual, până la 25% din contribuțiile acceptate”, spune Cristian Litan, prorectorul FSEGA.

Ajunsă la cea de-a douăsprezecea ediție, conferința a devenit unul dintre principalele puncte de întâlnire ale economiștilor români care activează în universități și institute de cercetare din întreaga lume, reunind anual cercetători din țară și din diaspora, alături de invitați internaționali.

Programul din acest an include patru keynote speakers recunoscuți la nivel internațional: Refet S. Gürkaynak (Bilkent University), Miklós Koren (Central European University), Andreea Mitrut (University of Gothenburg) și Luminița Stevens (University of Maryland).

Conferința va reuni, de asemenea, peste 60 de prezentări susținute de cercetători din domenii precum macroeconomie, finanțe, econometrie, politici publice și economie comportamentală, afiliați unor universități precum Harvard, Stanford, Oxford, London School of Economics și European University Institute, alături de alte instituții de prestigiu din Europa și America de Nord.

Conferința își propune să consolideze colaborarea dintre cercetătorii români din țară și cei din diaspora și să faciliteze schimbul de idei și dezvoltarea unor proiecte comune de cercetare, într-un context în care economia globală traversează transformări accelerate generate de digitalizare, inteligență artificială, schimbări geopolitice și noile provocări ale politicilor economice.