Paula Hriscu, interpreta piesei „Românie, mândru plai”, folosită la manifestațiile pentru Călin Georgescu, a cerut Realitatea TV să nu o mai difuzeze: „Nu susțin nicio culoare politică!”

Interpreta de muzică populară Paula Hriscu (32 de ani), autoarea piesei „Românie, mândru plai”, melodie folosită frecvent la protestele susținătorilor AUR și ale fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, a transmis un mesaj public în care afirmă că nu susține niciun partid politic și că piesa ei „nu a fost vândută unei formațiuni politice”.

Mesajul a fost publicat pe paginile ei de Facebook și TikTok, după ce, potrivit artistei, o școală dintr-o zonă a țării ar fi interzis ca piesa să fie cântată de elevi la 1 Decembrie, pe motiv că ar aparține „unei culori politice”.

Hriscu spune că a primit „o sesizare de la o persoană publică, cadru didactic”, care ar fi dorit să-i învețe pe copii melodia pentru Ziua Națională.

„A fost interzisă piesa să fie cântată după ce s-a auzit că această melodie se pregătește să fie cântată de copii pentru 1 Decembrie. De ce? Pentru că conducerea acelei zone consideră că această piesă aparține unei culori politice și că a fost cumpărată”, afirmă artista.

„Piesa nu este cumpărată de nicio culoare politică și nu va fi niciodată”

În mesajul video, Paula Hriscu respinge ferm orice asociere politică: „Piesa «Românie, mândru plai» nu este cumpărată de nicio culoare politică și nu va fi niciodată! Nu susțin nicio culoare politică, nu am nicio legătură cu politica și nu voi avea niciodată. Eu fac muzică, nu fac politică. Din punctul meu de vedere, acestea două nu se pupă și nu se vor pupa niciodată.”

Artista adaugă că, dacă ar fi dorit să susțină public pe cineva, ar fi făcut-o explicit: „Dacă aveam vreo intenție de a susține vreo culoare politică, cu siguranță ieșeam în mediul online și susțineam, așa cum alții au făcut-o. Dar eu nu am ieșit.”

Aparițiile de la Realitatea TV: artista spune că nu știa direcția politică în care va fi folosită piesa și că a cerut oprirea difuzării

În mesajul publicat online, Paula Hriscu vorbește și despre prezențele sale la un post de televiziune, pe care nu îl numește, dar unde piesa „Românie, mândru plai” a fost difuzată frecvent. Melodia a fost folosită în special de Realitatea TV, în emisiuni în care apăreau susținători ai lui Călin Georgescu și ai AUR, iar artista spune că la momentul aparițiilor nu cunoștea direcția editorială în care va fi folosită piesa.

Hriscu afirmă că a acceptat ca melodia să fie difuzată pe canalul respectiv, dar că ulterior a decis să nu mai permită acest lucru: „Am lăsat piesa de pe acel canal de televiziune… neștiind în ce direcție va ajunge, pentru că pe mine m-au informat cu totul și cu totul altceva.”

Artista spune că a intrat „de două ori în direct” pe post și că discuțiile s-au referit exclusiv la piesă: „Am vorbit strict despre piesă, despre compoziția ei, de unde a venit inspirația. Nu s-a menționat o secundă dacă eu susțin pe cineva anume sau nu.”

Ea precizează că a cerut explicit oprirea difuzării melodiei, după ce a observat că aceasta ajunsese să fie asociată politic: „Tot eu am fost cea care nu a mai vrut ca piesa mea să se difuzeze pe televiziunea respectivă, pentru că am văzut că o luase într-o direcție în care eu nu am vrut să fie. Repet, eu nu fac politică. Nu am știut. Dacă aș fi vrut, ieșeam în mediul online și susțineam ceva, dar nu am făcut asta.”

Interpreta susține că, pe fondul acestor interpretări, a primit și comentarii agresive: „Ajunsesem să-mi iau hate… cuvinte care la un moment dat m-au speriat, au ajuns să mă facă rusoaică sau nu știu ce.”

Pe site-ul realitatea.net a fost publicat, în februarie 2025, un interviu cu Paula Hrișcu sub titlul: „Cum s-a născut melodia Românie, Mândru Plai, pe care românii o vor noul imn național. Paula Hrișcu, compozitoarea și interpreta cântecului, interviu la Realitatea Plus”.

Paula Hriscu FOTO Facebok Paula Hriscu

Artista respinge ideea ca piesa să devină imn național

În mesaj, Paula Hriscu răspunde și celor care au afirmat că melodia ar putea deveni un nou imn național. Artista respinge această idee: „Referitor la faptul dacă vreau să devină imn? Nu vreau să devină imn. Avem unul deja care sper ca la un moment dat să ne trezească, așa cum spune în primul vers: Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, că mulți suntem adormiți, este adevărat. Și luăm totul așa, tot ce zboară la noi se mănâncă…”

„Copiii pot cânta piesa de 1 Decembrie”

În final, Hriscu afirmă că melodia este pentru toți cei care vor să o asculte sau să o interpreteze: „Piesa este a mea și a celor care vor să o asculte. Copii, puteți să o cântați de 1 Decembrie sau în fiecare zi, nu contează. Am avut o singură condiție când a fost vorba de piesele mele: să fie menționat autorul.”

Piesa a fost folosită la manifestațiile din Piața Victoriei

Melodia „Românie, mândru plai” a fost prezentă la mai multe manifestații din Piața Victoriei, unde susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și participanți la proteste organizate de AUR s-au prins în horă pe această piesă.

Într-unul dintre momente, din luna martie a acestui an, realizatoarea Realitatea Plus Anca Alexandrescu a fredonat la microfon versurile cântecului, fiind acompaniată de Cristela și Călin Georgescu.