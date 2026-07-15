Pauza finalei Cupei Mondiale de la jumătatea meciului va dura până la 25 de minute

Marți seara Spania a învins Franța cu scorul de 2-0. Miercuri se joacă cealaltă semifinală, Argentina-Anglia. Toate gândurile merg spre marea finală.

Pauza de la jumătatea meciului din finala Cupei Mondiale de duminică este programată să dureze între 20 și 25 de minute, deși, în mod normal, pauza într-un meci de fotbal durează 15 minute, potrivit BBC.

Regulamentul jocului, stabilit de IFAB (Consiliul Internațional al Asociațiilor de Fotbal), prevede că jucătorii au dreptul la o pauză la jumătatea meciului „care să nu depășească 15 minute”.

Această extindere este cauzată de faptul că, în timpul pauzei, la New York New Jersey Stadium va avea loc un spectacol de 11 minute în stilul Super Bowl, cu Madonna, Shakira și trupa de băieți K-pop BTS ca vedete principale.

Acesta va fi singurul meci de la Cupa Mondială la care va asista și președintele SUA Donald Trump, care va prezenta trofeul alături de Gianni Infantino, președintele FIFA.

Deși surse din cadrul FIFA, organizatorul Cupei Mondiale, sugerează că pauza va dura aproximativ 20 de minute, se pare că una dintre opțiuni este aceea de a se respecta pauza normală de 15 minute, urmată direct de spectacolul planificat de 11 minute.

La ce oră se joacă marea finală

Finala Cupei Mondiale va începe la ora 22:00, ora României. Înaintea meciului, Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams și IShowSpeed vor susține spectacole în cadrul ceremoniei, iar Jennifer Hudson va interpreta imnul național al Statelor Unite. De asemenea, Justin Bieber a fost adăugat săptămâna trecută pe lista artiștilor care vor urca pe scenă duminică.

Adversara Spaniei se va decide dintre Anglia sau Argentina, cele două mari rivale urmând să se înfrunte miercuri seară la Atlanta, tot de la ora 22:00, ora României.

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