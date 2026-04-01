VIDEO Peisaj marțian în Grecia. O furtună de nisip african a perturbat transporturile

O furtună de nisip african şi ploi abundente au perturbat traficul aerian spre insula Creta din Grecia, în timp ce o furtună obişnuită de primăvară afectează partea continentală a ţării, blocând majoritatea feriboturilor în porturi, informează agenția France Presse.

Serviciul naţional de meteorologie EMY a anunţat într-un comunicat condiţii meteo dificile până joi în cea mai mare parte a Greciei, cu ploi şi furtuni intense şi prelungite, precum şi un risc de căderi de grindină pe plan local, citează Agerpres.

Autorităţile din Atena şi din Grecia continentală au emis avertizări privind ploi abundente şi vânturi violente, care sunt aşteptate să se manifeste până vineri.

În Creta, trei curse aeriene spre Heraklion au trebuit să fie deviate, a precizat agenţia naţională de presă a Greciei (ANA).

