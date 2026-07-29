PENNY deschide un nou magazin în București

Retailerul german REWE anunță deschiderea unui nou magazin PENNY în București.

Este magazinul cu numărul 25 din Capitală, potrivit companiei. Noul magazin inaugurat se află pe strada Podul Giurgiului nr. 12, sector 5.

Dispune de o suprafață de vânzare de 780 mp și de 47 de locuri de parcare. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între 7:30 și 22:00, iar duminică, între 8:00 și 20:00.

Astfel, rețeaua PENNY ajunge la 469 de unități la nivel național. Primul magazin PENNY a fost deschis în România în 2005.