Pentagonul a suspendat brusc și fără explicații desfășurarea planificată a 4.000 de militari SUA în Polonia

Desfășurarea a fost oprită chiar dacă cea mai mare parte a echipamentului fusese deja transportată în Europa, a declarat un oficial din domeniul apărării, citat de publicațiile Stars and Stripes și Defensenews.

Desfășurarea unei brigăzi de blindate a Armatei SUA în Polonia, care era deja în curs, a fost suspendată, a confirmat miercuri un oficial al Ministerului Apărării din SUA, citat de publicația militară Stars and Stripes.

Brigada 2 Blindată din cadrul Diviziei 1 Cavalerie a început desfășurarea din Fort Hood, Texas, în urmă cu o săptămână, marcând ceea ce ar fi trebuit să fie începutul unei misiuni de nouă luni care are rolul de a descuraja agresiunea rusă în Europa.

Aproape 4.000 de soldați din brigada „Black Jack” urmau să-și ocupe pozițiile în Polonia și în alte părți ale flancului estic al NATO.

Desfășurarea a fost oprită chiar dacă cea mai mare parte a echipamentului fusese deja transportată în Europa, a declarat oficialul din domeniul apărării.

Nu este clar dacă această suspendare înseamnă că întreaga desfășurare va fi anulată sau că ar putea fi reluată la un moment dat.

Comandorul Javan Rasnake, purtător de cuvânt al Pentagonului, a declarat că Departamentul Apărării „nu are nimic de anunțat în acest moment”.

Această reorganizare survine în contextul în care armata a anunțat recent alte planuri de retragere a aproximativ 5.000 de soldați din Germania.

Redimensionarea trupelor americane din Europa

Mai multe state din estul Europei s-au anunțat gata de a primi militarii care vor pleca din Germania, iar președintele Donald Trump a sugerat chiar că aceștia ar putea ajunge în Polonia.

Peste 10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia prin rotație.

De la atacul pe scară largă al Rusiei în Ucraina din 2022, efectivele forțelor americane au crescut.

În prezent, există aproximativ 85.000 de soldați în total, dintre care aproximativ 15.000-20.000 îndeplinesc misiuni temporare, pe măsură ce forțele se rotesc între Statele Unite și Europa.

În octombrie, Pentagonul a început să reducă efectivele, când a pus capăt misiunii de rotație a Brigăzii a 2-a a Diviziei 101 Aeropurtate în România și în alte părți ale flancului estic al NATO.

Dacă desfășurarea planificată a brigăzii Black Jack ar fi încheiată definitiv, împreună cu rotațiile ulterioare, acest lucru ar readuce efectivele din Europa aproximativ la nivelul la care se aflau înainte ca conflictul dintre Rusia și Ucraina să degenereze într-un război total, cu mai bine de patru ani în urmă.

Anul trecut, fostul președintele polonez Andrzej Duda a spus că a primit asigurări de la Donald Trump că SUA nu vor retrage trupele din Polonia.

Deficit bugetar

Publicația DefenseNews a subliniat în acest context problemele financiare ale Armatei SUA.

Senatorul Jack Reed, democrat din Rhode Island și membru cu rang înalt al Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, a declarat că Armata se confruntă cu un deficit bugetar de cel puțin 2 miliarde de dolari, ca urmare a operațiunilor prelungite care includ detașarea Gărzii Naționale a Armatei la Washington, D.C., precum și a unor unități care participă la controlul frontierelor SUA.

Reed s-a întrebat care este impactul acestei probleme financiare asupra instruirii și operațiunilor în curs, dar subiectul nu a fost abordat.

Potrivit ABC News, deficitul bugetar al Armatei este semnificativ mai mare decât estimarea lui Reed. Într-un raport, oficialii Armatei au declarat pentru această televiziune că suma se situează de fapt între 4 și 6 miliarde de dolari.