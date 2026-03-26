Pentagonul pregătește planuri pentru o „lovitură finală” în Iran, dezvăluie surse americane. Există patru scenarii posibile

Oficialii americani cred că o demonstrație de forță ar oferi SUA o pârghie în negocierile de pace sau pur și simplu i-ar oferi lui Trump un argument pe care să-l invoce pentru a declara victoria, scrie site-ul american Axios.

Pentagonul elaborează planuri militare pentru o „lovitură finală” în Iran, care ar putea include implicarea forțelor terestre și o campanie masivă de bombardamente, spun doi oficiali americani și două surse bine informate, citate de site-ul american Axios.

Informațiile vin în contextul veștilor neclare despre stadiul negocierilor dintre Washington și Teheran privind sfârșitul războiului.

Potrivit Axios, unii oficiali americani consideră că o demonstrație zdrobitoare de forță ar oferi SUA o pârghie în negocierile de pace sau pur și simplu i-ar oferi lui Trump un argument pe care să-l invoce pentru a declara victoria.

Patru scenarii

În interviuri acordate Axios, oficiali și surse familiarizate cu discuțiile interne au descris patru opțiuni majore de „lovitură finală” dintre care Trump ar putea alege.

O variantă ar fi invazia sau blocarea insulei Kharg, principalul nod de export de petrol al Iranului.

O altă variantă ar fi invadarea insulei Larak, care ajută Iranul să-și consolideze controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Acest avanpost strategic găzduiește buncăre iraniene, ambarcațiuni de atac care pot arunca în aer nave de marfă și radare care monitorizează mișcările din strâmtoare.

A treia variantă ar fi capturarea insulei strategice Abu Musa și a două insule mai mici, situate lângă intrarea vestică a strâmtorii și controlate de Iran, dar revendicate și de Emiratele Arabe Unite.

A patra variantă ar fi blocarea sau capturarea navelor care exportă petrol iranian în partea estică a Strâmtorii Ormuz.

Trump nu a luat o decizie

Axios scrie că armata americană a pregătit, de asemenea, planuri pentru operațiuni terestre în adâncul teritoriului iranian, cu scopul de a pune mâna pe uraniul puternic îmbogățit îngropat în interiorul instalațiilor nucleare.

În loc să desfășoare o operațiune atât de complicată și riscantă, SUA ar putea, în schimb, să lanseze lovituri aeriene la scară largă asupra instalațiilor, pentru a încerca să împiedice Iranul să aibă vreodată acces la acest material.

Deocamdată, Trump nu a luat o decizie cu privire la punerea în aplicare a vreunuia dintre aceste scenarii, iar oficialii de la Casa Albă descriu orice potențiale operațiuni terestre ca fiind „ipotetice”.

Însă surse afirmă că președintele este gata să escaladeze conflictul dacă negocierile cu Iranul nu vor da rezultate concrete în curând.

Potrivit informațiilor, Trump ar putea să-și pună mai întâi în aplicare amenințarea de a bombarda centralele electrice și instalațiile energetice din Iran.

O unitate expediționară a Marinei va sosi săptămâna aceasta, iar o alta se află în prezent în curs de desfășurare.

Elementul de comandă al Diviziei 82 Aeropurtate a primit ordin să se deplaseze în Orientul Mijlociu împreună cu o brigadă de infanterie formată din câteva mii de soldați.

O sursă implicată în eforturile de lansare a negocierilor dintre SUA și Iran a declarat că Pakistanul, Egiptul și Turcia încearcă în continuare să organizeze o întâlnire între părți.

Stadiul negocierilor

Sursa a spus că, deși Iranul a respins lista inițială de cereri a SUA, nu a exclus complet negocierile.

„Dar problema este neîncrederea. Comandanții IRGC sunt foarte sceptici”, a spus sursa, referindu-se la puternica forță militară iraniană.

Ministrul iranian de externe a declarat public că Teheranul analizează propunerile SUA, dar nu are nicio intenție de a purta discuții pentru a pune capăt războiului.

Abbas Araqchi a afirmat că, deși nu au avut loc dialoguri sau negocieri cu SUA, s-au făcut schimburi de mesaje prin intermediari.

„Faptul că mesajele sunt transmise prin țările noastre prietene și că noi răspundem exprimându-ne pozițiile sau emițând avertismentele necesare nu se numește negociere sau dialog”, a declarat Araqchi într-un interviu acordat miercuri televiziunii de stat.

Trump, vorbind târziu miercuri la un eveniment din Washington, a spus că liderii iranieni „negociază, apropo, și vor atât de mult să încheie un acord, dar le este frică să o spună pentru că vor fi uciși de propriul popor. De asemenea, le este frică că vor fi uciși de noi”.