Pentagonul schimbă regulile pentru presă. Jurnaliștii vor publica doar informații aprobate de un oficial înainte de difuzare

Pentagonul a introdus noi reguli pentru instituțiile media care acoperă activitatea armatei americane, cerându-le să nu publice informații care nu au fost aprobate oficial și limitându-le libertatea de mișcare în interiorul Departamentului Apărării, conform AFP.

Potrivit unui memoriu amplu transmis vineri reporterilor, aceștia trebuie să semneze o declarație pe proprie răspundere prin care se angajează să respecte noile reguli – în caz contrar, riscă să își piardă acreditările de presă.

Măsura este cea mai recentă inițiativă a administrației președintelui Donald Trump de a controla modul în care sunt reflectate politicile sale, după ce acesta a sugerat anterior că articolele negative ar putea fi „ilegale”.

„Pentagonul rămâne angajat față de transparență, pentru a încuraja responsabilitatea și încrederea publică”, se arată în document.

Documentul precizează că „informațiile trebuie aprobate pentru publicare de către un oficial autorizat înainte de a fi difuzate, chiar dacă nu sunt clasificate”, ceea ce înseamnă, practic, interzicerea utilizării materialelor provenite de la surse anonime. Restricția se aplică atât informațiilor clasificate, cât și celor „neclasificate, dar controlate”.

Memoriul introduce și limitări extinse privind zonele din sediul Pentagonului unde jurnaliștii pot merge fără însoțirea unui oficial.

„Presa nu conduce Pentagonul – oamenii o fac”, a scris pe X secretarul Apărării, Pete Hegseth.

„Presa nu mai are voie să cutreiere pe holurile unei facilități securizate. Purtați ecuson și respectați regulile – sau mergeți acasă.”

Noile reguli vin la câteva luni după ce Hegseth a fost puternic criticat pentru că a dezvăluit, într-un grup de chat pe Signal, programul unor lovituri aeriene americane împotriva rebelilor houthi din Yemen – grup în care se afla, din greșeală, și un jurnalist.

Fost coprezentator Fox News și veteran al Gărzii Naționale, Hegseth ar fi împărtășit aceleași detalii și într-o altă conversație pe Signal, unde se afla și soția sa.

Un purtător de cuvânt al cotidianului The New York Times – una dintre țintele frecvente ale criticilor lui Donald Trump – a calificat noile reguli drept „încă un pas într-un tipar îngrijorător de restrângere a accesului la ceea ce face armata americană pe banii contribuabililor”.

Președintele National Press Club, Mike Balsamo, a criticat la rândul său măsurile și a cerut Pentagonului să le retragă rapid.

„Dacă știrile despre armata noastră trebuie mai întâi aprobate de guvern, atunci publicul nu mai primește o informare independentă”, a declarat Balsamo într-un comunicat.

„Primește doar ceea ce oficialii vor ca oamenii să vadă. Acest lucru ar trebui să alarmeze fiecare american.”