Pentru a șasea lună la rând, România are cea mai ridicată rată a scumpirilor din UE. Hartă interactivă

Din luna martie, România continuă să ocupe lună de lună prima poziție în clasamentul inflației, publicat de Eurostat, biroul de statistică al UE. În februarie 2025, inflația din România era depășită de cea din Ungaria.

Inflația medie anuală în Uniunea Europeană a fost de 2,4% în august 2025, stabilă față de luna iulie.

Cele mai mici rate anuale au fost înregistrate în Cipru (0,0%), Franța (0,8%) și Italia (1,6%). Cele mai mari rate anuale au fost înregistrate în România (8,5%), Estonia (6,2%) și Croația (4,6%).

Comparativ cu luna iulie 2025, inflația anuală a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în patru și a crescut în paisprezece.

În august 2025, cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a provenit din servicii (+1,44 puncte procentuale, pp), urmate de alimente, alcool și tutun (+0,62 pp), bunuri industriale neenergetice (+0,18 pp) și energie (-0,19 pp).

Vezi mai jos o hartă interactivă cu rata anuală a inflației din luna august 2025: