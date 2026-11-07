Pentru că cererea de bilete nu se oprește, una dintre cele mai mari trupe ale lumii a mai adăugat câteva concerte în turneul european. Cât costă biletele

Trupa irlandeză U2 continuă să adauge noi concerte în turneul său european de anul viitor „The Greatest Show On Earth”.

După ce joi, U2 a suplimentat în două rânduri numărul spectacolelor cu opt date în calendar, vineri, formația a mai adăugat două noi show-uri.

Este vorba de un al treilea concert la Stockholm, pe 30 aprilie și de un al treilea concert la Milano, pe 9 iulie.

Trupa nu a mai concertat în turneu în Europa din 2018.

Înainte de a ajunge pe continentul european, trupa va da startul turneului mondial în luna februarie 2027 cu o serie de spectacole masive în America Latină, vizând orașe din Mexic, Brazilia și Argentina, unde vor concerta alături de Beck.

Cât costă biletele

Prețurile oficiale ale biletelor la concertele U2 de anul viitor pornesc de la circa 84 de euro și pot ajunge și la 500 de euro. Biletele pot fi cumpărate deja la majoritatea concertelor (în măsura în care mai sunt disponibile).

Trupa formată din Bono (Paul David Hewson) – voce, The Edge (David Howell Evans) – chitară, clape, voce, Adam Clayton – chitară bas și Larry Mullen Jr. – tobe – tocmai a sărbătorit 50 de ani de la înființare.

Lista concertelor anunțate până vineri în Europa