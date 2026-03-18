„Pentru Putin, un război lung în Iran este un plus”. Volodimir Zelenski spune cum este afectată Ucraina de conflictul din Orientul Mijlociu

Războiul din Iran este în avantajul lui Putin pentru că a crescut prețurile la energie și reprezintă o problemă pentru Ucraina pentru că a dus la un „deficit” de rachete, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu pentru BBC.

În plus, negocierile pentru pace sunt „amânate în mod constant” de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Continuarea războiului, care a început pe 28 februarie, reprezintă pentru Zelenski „un sentiment foarte neplăcut”.

„Pentru Putin, un război de lungă durată în Iran este un avantaj”, a spus el. „Pe lângă prețurile la energie, aceasta înseamnă epuizarea rezervelor americane și a stocurilor producătorilor de sisteme de apărare aeriană. Așadar, noi ne confruntăm cu o penurie a resurselor.”

Deficit de rachete

Un război de lungă durată între SUA – Israel și Iran va slăbi Kievul, în timp ce resursele americane se vor fi direcționate în altă parte. Zelenski a menționat aici un deficit de rachete Patriot, ceea ce va fi „o provocare” pentru defensiva ucraineană.

„America produce 60-65 de rachete pe lună. Imaginați-vă, 65 de rachete pe lună înseamnă aproximativ 700-800 de rachete pe an, produse în fiecare an”, a spus el. „Iar în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, au fost folosite 803 rachete.”

Donald Trump a vrut să fie un negociator mai degrabă decât să ia partea cuiva în războiul din Ucraina, spune Zelenski, care este de părere că Trump „vrea să pună capăt acestui război”, dar a ales o strategie de dialog strâns cu Putin și „de a nu-l irita, deoarece Europa l-a iritat, iar Putin nu vrea să discute cu Europa”.