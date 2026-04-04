Penurie și scumpiri. Cum „se răsfrânge asupra a orice” criza combustibililor

Aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale s-a redus cu circa o cincime ca urmare a blocajului din Strâmtoarea Ormuz, iar prețurile la caburanți au crescut fulminant. Asta a diminuat și aprovizionarea cu produse petrochimice necesare pentru fabricarea de articole de zi cu zi, cum ar fi îmbrăcămintea, încălțămintea și pungile de plastic, scrie CNN într-o analiză.

Penuria de țiței amenință să ducă la o penurie de aproape orice, este verdictul publicației, care a explicat că presiunea se răspândește în fiecare zonă a pieței de consum, iar prețurile la materiale precum plasticul, cauciucul și poliesterul cresc.

Impactul este deocamdată cel mai evident în Asia, care asigură mai mult de jumătate din producția mondială și depinde într-o mare măsură de importurile de petrol și alte mărfuri.

Guvernul din Coreea de Sud, unde populația a cumpărat de panică pungi de gunoi, i-a îndemnat pe organizatorii de evenimente să utilizeze cât mai puține articole de unică folosință.

În Taiwan a fost creată o linie telefonică directă pentru producătorii care au rămas fără plastic, iar cultivatorii de orez au declarat în presa locală că ar putea mări prețurile deoarece nu pot obține pungi vidate.

Probleme sunt și în Japonia, unde criza petrolului a iscat temeri că pacienții cu insuficiență renală cronică nu vor putea primi tratament din cauza lipsei de tuburi medicale din plastic folosite în hemodializă.

În Malaysia, producătorii de mănuși reclamă că lipsa unui produs petrolier secundar necesar pentru fabricarea latexului de cauciuc amenință aprovizionarea globală cu mănuși medicale.

O criză care „se răsfrânge asupra a orice foarte, foarte rapid”

Producătorii plătesc mai mult pentru energie și materii prime, ceea ce afectează marjele de profit și duce la prețuri mai mari pentru consumatori. Costurile în creștere ale combustibililor perturbă transportul și logistica, iar aprovizionarea limitată cu alte materiale din Orientul Mijlociu, cum ar fi îngrășămintele și heliul, ar putea duce la scumpirea alimentelor și a electronicelor, mai notează CNN.

Criza, a spus reprezentantul unei firme de consultanță care ajută afacerile internaționale să se extindă în Asia, „se răsfrânge asupra a orice foarte, foarte rapid: bere, tăiței, chipsuri, jucării cosmetice”.

Acest lucru se întâmplă deoarece capacele, lăzile, pungile pentru gustări și recipientele din plastic devin din ce în ce mai dificil de procurat, a adăugat Dan Martin, co-director al departamentului de business intelligence de la firma Dezan Shira & Associates.

Derivații din petrol sunt necesari și pentru a produce adezivi pentru încălțăminte și mobilă, lubrifianți industriali pentru utilaje și solvenți pentru vopsele și procese de curățare, a explicat el.

„Este o transmitere foarte rapidă de la perturbări legate de petrol și transporturi, la produse petrochimice și bunuri de consum”, a avertizat el.

Fondul Monetar Internațional avertizase, luni, că provocările vin „într-un moment în care multe economii au un spațiu limitat de absorbție a șocurilor”.

„Deși războiul ar putea modela economia globală în moduri diferite, toate drumurile duc la prețuri mai mari și la o creștere economică mai lentă”, a mai declarat FMI.

FOTO: Juan Moyano | Dreamstime.com