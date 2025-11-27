Percheziții DIICOT în Vama Constanța: Acuzații de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere

Percheziții au loc joi dimineață la sediul unui operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane într-un dosar în care este vizat un grup infracțional organizat care folosea documente falsificate pentru import-export de produse petroliere, anunță DIICOT într-un comunicat de presă.

Potrivit Info Sud Est, percheziții au loc inclusiv în Vama Constanța, iar în dosar sunt vizate fapte comise de persoane apropiate de fostul adjunct al Vămii Constanța Alexandru Mateiciuc, actual șef la Vama Mangalia.

DIICOT precizează că pentru moment dosarul penal este in rem, ceea ce înseamnă că sunt cercetate faptele fără a fi persoane puse sub acuzare.

Documente false pentru contrabandă

Procurorii au suspiciuni că, începând cu 2022, o grupare infracțională s-a creat în jurul a două companii de export, înmatriculate în țări din Europa. Gruparea este acuzată că a operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.

Prin aceste fapte, gruparea a distorsionat piața produselor petroliere întrucât societăți intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție.

Acuzații de evaziune fiscală

De asemenea, gruparea este acuzată că a creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate, cât și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive.

În total, în acest dosar sunt verificate 11 societăți comerciale care au importat motorină, în perioada 2022-2025.

Dosarul vizează săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.