Percheziții DNA la ELCEN București, procurorii acuză o dare de mită de anul acesta

Procurorii DNA fac marți percheziții la sediul central al Electrocentrale București (ELCEN), a informat compania de stat ce ține de Ministerul Energiei. Surse judiciare au declarat pentru HotNews că au loc opt percheziții, la sediul ELCEN, la locuințele unor persoane fizice și la puncte de lucru ale unor societăți comerciale.

Faptele imputate sunt de luare și dare de mită, în 2025, potrivit surselor citate.

ELCEN, compania care furnizează termoficare în Capitală, nu a dat amănunte despre ce caută procurorii, spunând doar că au cerut documente și informații.

„Menționăm că desfășurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activității ELCEN și asigurarea producerii energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național”, se spune în comunicatul ELCEN.

„Conducerea companiei își reafirmă angajamentul față de respectarea legii și transparență în activitatea desfășurată. Sunt tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate solicitările instituțiilor statului”, mai afirmă compania de stat.

ELCEN îl are drept director general pe Claudiu Crețu din august 2023, când acesta a revenit practic la conducerea ELCEN, după ce în perioada iulie 2017-iunie 2021 a fost administrator special al societății. Între 2021 și 2023 Claudiu Crețu a deținut funcția de director general al Termoenergetica București – operatorul sistemului de transport și distribuție a agentului termic din București.

ELCEN este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%). Societatea asigură și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.