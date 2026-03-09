Pericolul ascuns al varicelor: tromboza. Dr. Anca Borontea, chirurg vascular la MedLife, explică de ce cremele nu ajută

Varicele sunt o afecțiune cronică cu riscuri majore – de la tromboze la embolie pulmonară, care este o urgență medicală. Dr. Anca Borontea, medic specialist chirurgie vasculară la Spitalul MedLife Medici’s, vede frecvent consecințele varicelor ignorate. „Într-o singură săptămână am avut trei cazuri de tromboză venoasă pe fondul varicelor netratate“, spune medicul.

Vase de sânge vizibile sau cu acea rețea de „pânză de păianjen“ sub piele – mulți români le ignoră ani la rând sau apelează la creme din farmacie. „Varicele nu se pot rezolva nici cu medicamente, nici cu creme, nici cu geluri, nici cu absolut nimic de la farmacie“, spune medicul Anca Borontea. Tratamentul este întotdeauna chirurgical și este nevoie să fie făcut înainte să apară complicații serioase, precum trombozele sau embolia pulmonară, care pune în pericol viața.

3 tromboze venoase într-o săptămână

Cele mai frecvente situații cu care se confruntă dr. Borontea în cabinet sunt varicele, picioarele umflate, durerile la nivelul gambei, ulcerele varicoase și trombozele venoase. „Chiar săptămâna trecută am avut 3 cazuri de tromboză venoasă“, spune medicul.

Tromboza venoasă apare atunci când se formează un cheag de sânge într-o venă. Pacienții ajung cu o gambă umflată, roșie, fierbinte, dureroasă. „Vin repede, dar se întâmplă să vină și după două-trei săptămâni. Am avut pacienți care au veni și după o lună – fie s-au plimbat pe la mai mulți medici, fie au încercat să rezolve problema cu tot felul de creme și geluri de pe internet“, explică dr. Borontea.

Diagnosticul de tromboză venoasă se pune prin ecografie Doppler venoasă, o metodă noninvazivă prin care se vizualizează vasele și fluxul de sânge. În funcție de localizarea cheagului – în sistemul venos profund sau superficial – se stabilește și tratamentul.

Cel mai mare pericol: embolia pulmonară

Netratată, tromboza venoasă poate pune viața în pericol. Cheagul de sânge format la nivelul piciorului poate migra spre plămâni, provocând embolie pulmonară – numită și infarct pulmonar. „Pacientul nu mai poate să respire, are tensiune mică, transpirații. Este o urgență medicală“, subliniază dr. Borontea. Problema este cu atât mai serioasă cu cât poate afecta persoane tinere: „Cea mai afectată categorie de vârstă este între 25 și 50 de ani“, spune dr. Borontea. „Varicele și trombozele pot apărea la orice vârstă.”

Varicele netratate sunt una dintre cauzele principale ale trombozei, alături de sedentarism, excesul de greutate, statul prelungit în picioare sau pe scaun și factorii genetici. Dintre aceștia din urmă, cel mai important este trombofilia ereditară – o boală genetică care predispune la formarea de cheaguri de sânge. „Unii o descoperă pe parcursul vieții, alții nu – uneori după un episod de tromboză, alteori după mai multe avorturi spontane“, spune medicul.

Persoanele diagnosticate cu trombofilie ar trebui să consulte atât un chirurg vascular, cât și un hematolog, pentru a gestiona riscul pe termen lung. Boala poate fi ținută sub control dacă pacientul este corect informat și monitorizat, subliniază dr. Borontea.

De la „pânză de păianjen“ la ulcer: cele 6 stadii ale bolii venoase

Boala venoasă cronică evoluează treptat, în șase stadii. Primul semn sunt venectaziile – firele roșiatice sau albăstrui vizibile sub piele“. În stadiul al doilea apar dilatațiile varicoase vizibile în relief la suprafața pielii.

În stadiul trei, piciorul începe să se umfle, să doară și să dea senzația de greutate la nivelul gambei. Stadiul patru aduce pigmentarea pielii în zona gleznei: sângele care stagnează la nivelul venelor dilatate nu mai circulă normal, iar pielea capătă treptat o culoare maronie. Urmează stadiul cinci, în care apare ulcerul varicos vindecat și cu tulburări trofice, posibil chiar și infecții locale. Stadiul șase este caracterizat prin ulcerul varicos, o rană care se infectează, se mărește și se vindecă cu dificultate sau chiar deloc. În stadiul șase există și riscul de amputație.

„Pacienții care ajung în stadiile avansate sunt în general cei care nu au dorit să se opereze și au rămas pe tratament conservator. Ulcerul varicos revine și recidivează“, explică medicul.

Ideal ar fi ca pacienții să se prezinte la medic din primul stadiu, când venectaziile pot fi tratate prin injectarea unei soluții sclerozante care le închide și oprește evoluția. „Dar mulți pacienți nu vin din primele stadii. Ajung în stadiul doi, când dilatațiile sunt deja prea mari pentru scleroterapie și este nevoie de operație“, explică dr. Borontea.

Cum se tratează varicele

Metoda modernă și folosită cel mai frecvent de dr. Borontea este laserul endovenos. Prin această tehnică minim invazivă se produce ablația termică: vena principală, sursa varicelor, este închisă cu ajutorul căldurii generate de laser. Varicele vizibile la suprafață sunt excizate în aceeași intervenție. „Tratăm toate varicele odată“, spune medicul.

Opțiunea pentru varicele în primele stadii este scleroterapia. Metoda presupune injectarea unei soluții sclerozante care închide vena. Dezavantajul față de laser este că necesită mai multe ședințe: cantitatea de substanță care poate fi administrată într-o ședință este limitată, iar dacă pacientul are multe vene afectate, o singură ședință nu este suficientă.

Dr. Borontea clarifică și rolul real al ciorapilor compresivi: pot aduce un beneficiu simptomatic – reduc senzația de greutate și umflătura de la nivelul picioarelor, dar nu vindecă varicele. „Odată îndepărtați ciorapii compresivi, vena rămâne tot dilatată“, spune medicul. Nu există niciun tratament conservator care să închidă sau să elimine o venă dilatată.

Zborurile lungi, dar și traumatismele cresc riscul de tromboză

Persoanele care au varice și amână tratamentul ar trebui să știe că există situații în care riscul de tromboză crește semnificativ. Zborurile lungi sunt cel mai cunoscut factor de risc, dar nu singurul. Traumatismele directe la nivelul piciorului – de exemplu, în urma practicării unui sport de contact – pot declanșa o tromboză pe fondul unor varice existente. La fel, perioadele lungi de imobilitate, indiferent că e vorba de o călătorie lungă cu mașina sau de muncă la birou fără pauze de mișcare.

Un detaliu important: nu toate varicele sunt vizibile. „De regulă, persoanele care au varice nu au un singur vas dilatat, au mai multe. Există și vase afectate care nu se văd la suprafață“, explică dr. Borontea. De aceea, ecografia Doppler este esențială pentru o evaluare completă.

Boala venoasă cronică este o afecțiune pe viață. Chiar și după o intervenție reușită, există riscul ca alte vene să se dilate în timp. Controalele periodice la medicul chirurg vascular rămân, prin urmare, o parte necesară din gestionarea pe termen lung a acestei boli.

***

