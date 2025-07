Permisul auto va fi suspendat dacă nu-ți plătești amenda de circulație în 90 de zile. Ce spune ministrul Cseke Attila întrebat dacă este constituțional

Control in trafic, Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat vineri că guvernul va veni în perioada următoare cu o modificare legislativă prin care permisul auto să fie suspendat în cazul șoferilor care nu-și achită amenzile contravenționale de circulație în 90 de zile de la comunicarea amenzii.

„Vom propune ca suspendarea permisului de conducere să aibă loc în cazul in care amenzile contravenționale de circulație nu sunt achitate în 90 de zile de la comunicare. Vom propune ca restituirea permisului de conducere suspendat să aibă loc sub condiția dovedirii achitării tuturor debitelor pe care le are cetățeanul posesor de acest permis. Dacă e un debit scadent care nu e achitat permisul de conducere nu se restituie până la achitarea acestui debit”, a declarat vineri ministrul Dezvoltării.

Ministrul a fost întrebat de jurnaliști cum se va aplica această măsură astfel încât să fie constituțională, dat fiind faptul că în prezent permisul auto se suspendă doar pentru că este o măsură administrativă complementară amenzii, aplicată pentru încălcări grave ale normelor rutiere.

„Vom propune că atunci când în 90 de zile nu se achită această amendă, cred că e un termen rezonabil în care orice contravenient poate să-și achite această amendă, să avem o altă sancțiune, care este o sancțiune care crește față de prima sancțiune, care este o amendă pentru nerespectarea regulilor de circulație și a doua sancțiune datorita neplății amenzii după 90 de zile este reținerea permisului. Evident că aici vom discuta cu Ministerul Afacerilor Interne astfel încât să găsim formula de text legal care face posibilă această măsură”, a declarat ministrul.

Nu vei putea să cumperi o mașină ori să o radiezi din circulație dacă ai datorii la stat

O altă măsură anunțată de Cseke Attila este aceea că radierea din circulație a unui autovehicul nu se va putea face decât cu prezentarea certificatului de atestare fiscala adică cu stingerea tuturor datoriilor la bugetul de stat.

Lipsa datoriilor către stat va fi valabilă și la achiziționarea mașinilor.

„Cumpărătorul va putea achiziționa un autoturism și îl va putea înscrie pe numele lui atunci cand are datoriile plătite. Astăzi conform legii doar vânzătorul este obligat sa aducă certificat de atestare fiscala, cumpărătorul care în această tranzacție dispune și de fonduri nu are aceasta obligație”, a mai spus ministrul.

Aceste măsuri comunicate vineri la guvern de către premierul Ilie Bolojan și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vizează reforma administrației publice locale. Noile reglementări vor face parte din pachetul doi de măsuri fiscale care urmează să fie adoptat până la finalul acestei luni.

„În săptămâna următoare și cealaltă, până la finalul lunii iulie, după ce aceste proiecte vor fi prezentate, se va lua o decizie în coaliție cu privire la modul în care aceste pachete vor fi adoptate din punct de vedere legal. Veți afla până la finalul lunii iulie”, a declarat vineri premierul Ilie Bolojan.