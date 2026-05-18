Persoanele cu venituri din drepturi de autor sunt exceptate de la e-Factura, potrivit unui amendament al Finanțelor

Amendamentul a fost susținut de Ministerul Finanțelor pentru simplificarea RO e-Factura adoptat în Comisia de Buget-Finanțe a Camerei Deputaților, potrivit unui comunicat transmis luni de Finanțe. Proiectul merge la plen pentru votul final.

Reamintim că o petiție lansată pe platforma Declic, prin care semnatarii cer Ministerului Finanțelor și ANAF anularea obligației de înrolare în sistemul RO e-Factura pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și nu sunt organizate ca PFA sau firme, a strâns mii de semnături în doar o zi, potrivit StartupCafe.ro

Premierul Bolojan despre e-Factura la persoane fizice: „Să vedem dacă combate evaziunea sau dacă e doar o formă de birocrație în plus”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat săptămâna trecută, la podcastul HotSpot de la HotNews, că a primit deja sesizări privind extinderea sistemului e-Factura la persoanele fizice, despre care spune că generează „o birocrație suplimentară”, motiv pentru care urmează să discute această problemă cu Ministerul Finanțelor.

Bolojan a vorbit despre rezultatele din cele 10 luni de mandat, inclusiv despre măsurile fiscale cu impact asupra antreprenorilor români.

„Am continuat digitalizarea și chiar acum ar urma să intre în vigoare, de exemplu, extinderea sistemului e-factura, pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice, care au diferite business-uri mici. Or, asta înseamnă, de exemplu, o birocrație suplimentară, am primit deja sesizări pe tema asta și chiar astăzi mi-am propus să discut cu Ministerul Finanțelor să vedem dacă această măsură este, într-adevăr, necesară, dacă combate, într-adevăr, evaziunea sau dacă e doar o formă de birocrație în plus”, a anunțat Ilie Bolojan.

Ministerul Finanțelor a susținut un amendament adoptat luni în Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților, care simplifică regulile de utilizare a sistemului RO e-Factura și reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili.

Amendamentul, care modifică Ordonanța de urgență nr.120/2021 privind sistemul național RO e-Factura, a fost preluat și susținut de toți membrii Comisiei.

„Prin aceste modificări, se urmărește menținerea obiectivelor de digitalizare și transparență fiscală, concomitent cu evitarea introducerii unor sarcini administrative disproporționate pentru persoane fizice sau activități economice de mică amploare”, susțin autorii comunicatului..

Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligația utilizării e-Factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

Principalele modificări propuse vizează:

eliminarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal (CNP), acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opțional;

exceptarea de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura pentru agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, având în vedere că aceștia utilizează deja carnete de comercializare care asigură trasabilitatea operațiunilor și conțin informațiile obligatorii din factură;

exceptarea institutelor și centrelor culturale ale altor state care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăților tehnice și administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală;

introducerea posibilității de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului.

De asemenea, tot ca element de noutate, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai avea obligația utilizării sistemului RO e-Factura, utilizarea urmând să rămână opțională, iar persoanele care nu mai au obligația utilizării sistemului sau nu mai doresc să îl folosească vor putea solicita radierea din registrele RO e-Factura.

„Am corectat o problemă reală, semnalată de multe categorii profesionale și de societatea civilă. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect veniturile. Digitalizarea ANAF și modernizarea administrației fiscale rămân priorități clare, însă aceste reforme trebuie să însemne simplificare și mai puțină birocrație, nu obligații disproporționate pentru persoane care nu desfășoară activitate economică în sens comercial”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Măsurile propuse permit, în același timp, păstrarea caracterului opțional al sistemului pentru persoanele care doresc să utilizeze RO e-Factura și mențin obiectivele de digitalizare, trasabilitate și combatere a evaziunii fiscale asumate prin reformele derulate de România.

Ministerul Finanțelor subliniază că procesul de digitalizare fiscală și extinderea utilizării instrumentelor electronice vor continua, inclusiv prin dezvoltarea sistemelor digitale ale ANAF și simplificarea serviciilor pentru contribuabili. În același timp, cadrul fiscal trebuie adaptat realităților economice și sociale, astfel încât măsurile administrative să fie proporționale și predictibile.

Ministerul Finanțelor își reafirmă angajamentul pentru construirea unei administrații fiscale moderne, orientate către servicii digitale eficiente, combaterea evaziunii fiscale și consolidarea unei relații corecte și funcționale cu contribuabilii onești.