Ilie Bolojan, despre slăbiciunile mandatului său și miza negocierilor pentru noul guvern. Premierul vine vineri, de la 14.30, în studioul HotNews

Premierul Ilie Bolojan vine în studioul HotNews într-un moment în care criza politică se mută la masa consultărilor de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan îi va primi, luni, pe reprezentanţii partidelor parlamentare, pentru a discuta despre viitoare formulă de guvernare.

Cât din stilul de guvernare al lui Ilie Bolojan a fost eficiență și cât a fost lipsă de negociere? Premierul vine la HotNews pentru a vorbi şi despre slăbiciunile celor 10 luni în care a condus Guvernul României: reforme greu de acceptat și percepția unei părți a societății că puterea a fost exercitată, în mandatul său, cu prea puțină răbdare pentru obiecții.

Ilie Bolojan va vorbi nu despre merite, ci despre limitele mandatului său: ce nu a funcționat, ce ar fi putut face altfel, ce a fost ignorat și cât de mult a contat stilul său de conducere în tensiunile politice din ultima perioadă.

Ilie Bolojan va vorbi şi despre mizele politice ale zilelor următoare: ce rol va avea PNL la consultările de la Cotroceni, dacă mai poate fi construită o majoritate stabilă și în ce condiții ar putea continua o guvernare care își asumă reforme cu costuri politice mari.

