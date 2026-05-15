Ilie Bolojan, despre slăbiciunile mandatului său și miza negocierilor pentru noul guvern. Premierul vine vineri, de la 14.30, în studioul HotNews

Laurențiu Ungureanu

Premierul Ilie Bolojan vine în studioul HotNews într-un moment în care criza politică se mută la masa consultărilor de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan îi va primi, luni, pe reprezentanţii partidelor parlamentare, pentru a discuta despre viitoare formulă de guvernare.

Cât din stilul de guvernare al lui Ilie Bolojan a fost eficiență și cât a fost lipsă de negociere? Premierul vine la HotNews pentru a vorbi şi despre slăbiciunile celor 10 luni în care a condus Guvernul României: reforme greu de acceptat și percepția unei părți a societății că puterea a fost exercitată, în mandatul său, cu prea puțină răbdare pentru obiecții.

Ilie Bolojan va vorbi nu despre merite, ci despre limitele mandatului său: ce nu a funcționat, ce ar fi putut face altfel, ce a fost ignorat și cât de mult a contat stilul său de conducere în tensiunile politice din ultima perioadă.

Ilie Bolojan va vorbi şi despre mizele politice ale zilelor următoare: ce rol va avea PNL la consultările de la Cotroceni, dacă mai poate fi construită o majoritate stabilă și în ce condiții ar putea continua o guvernare care își asumă reforme cu costuri politice mari.

• Podcastul politic HotSpot este realizat de jurnalistul Laurenţiu Ungureanu, este difuzat live şi poate fi urmărit pe site-ul HotNews.ro, pe YouTube şi Facebook