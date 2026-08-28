Peste 100.000 de ruși au plecat în Georgia în doar o săptămână din cauza îngrijorărilor că urmează o nouă mobilizare

Deși bărbați ruși au fugit în masă din țară în toamna anului 2022, după ce Vladimir Putin a anunțat mobilizarea „parțială”, acum au început să plece mai devreme, pe fondul zvonurilor despre o repetare a acțiunii, relatează The Moscow Times.

Săptămâna trecută, aproximativ 113.000 de ruși au trecut punctul de trecere a frontierei Verkhniy Lars cu Georgia, una dintre puținele țări accesibile pe uscat fără viză, potrivit Politico.

Serviciul Vamal Federal al Rusiei a precizat că peste 20.000 de persoane au trecut prin punctul de trecere a frontierei doar în data de 20 august, afirmând că este vorba de o „creștere semnificativă” față de anii precedenți.

Vasili Nebenzia, reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, a dat asigurări în aceeași zi că autoritățile nu au pregătit un nou val de mobilizare și că acesta nu este așteptat.

The Moscow Times notează însă că el a afirmat în mod similar pe 31 ianuarie 2022 că nu va exista nicio invazie a Ucrainei și că avertismentele țărilor occidentale în acest sens sunt „nefondate și provocatoare”.

Temeri că în Rusia va exista un nou val de mobilizare

Organizația rusă pentru drepturile omului „Școala Recruților” a înregistrat o creștere a cererilor de ajutor din partea bărbaților aflați la vârsta recrutării. Alexei Tabalov, directorul acesteia, a precizat pentru Politico că este vorba, în principal, de rezerviști.

El a spus că, în ultimele luni, autoritățile au colectat activ datele personale ale rezerviștilor prin intermediul angajatorilor lor, „aflând chiar și adresele rudelor lor”, pentru a-i depista în caz de evitare a recrutării.

Între timp, acești bărbați sunt chemați la birourile de înregistrare și recrutare militară și li se dau sarcini care specifică unitatea la care trebuie să se prezinte dacă sunt chemați în serviciu.

Tabalov susține că aceste măsuri sunt luate pentru a asigura o recrutare mai rapidă și mai secretă a oamenilor în armată, chiar dacă mobilizarea nu este anunțată oficial, ca pe 21 septembrie 2022.

„Ar fi suficient să trimitem, să zicem, 10 autobuze către o anumită uzină metalurgică și să luăm un număr prestabilit de persoane specifice direct de la locurile lor de muncă: ‘Petrov, Ivanov, Sidorov – vă rog să urcați în autobuz’, iar apoi acesta merge la baza militară”, a declarat Tabalov.

Rusia a schimbat regulile privind mobilizarea

Experții cred că bărbații ruși au început să părăsească țara mai devreme de data aceasta deoarece autoritățile au schimbat mai multe reglementări cheie privind încorporarea.

De exemplu, atunci când o citație este trimisă electronic de birourile de recrutare, ea este automat transmisă și punctelor de trecere a frontierei.

Astfel, rușii nu mai pot părăsi țara dacă au fost chemați în armată, chiar dacă susțin că nu au văzut citațiile sau că acestea nu au ajuns la ei.