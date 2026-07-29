Peste 100 de lei economisiți la un coș cu produse de bază. Cum poți obține reducerea

Prețurile alimentelor și ale produselor de uz casnic continuă să fie un criteriu important atunci când facem cumpărăturile. Vestea bună? Kaufland România reduce prețurile la peste 500 de produse, astfel încât economiile se văd imediat la casa de marcat.

Un exemplu concret: un coș de cumpărături care include produse de bază precum paste, pulpe de pui, cașcaval, apă, detergent și alte alimente și produse necesare într-o săptămână. În mod obișnuit, valoarea acestuia ajunge la 448 lei. Prin reducerile disponibile în această perioadă, același coș poate costa 337 lei, ceea ce înseamnă o economie de 111 lei.

Peste 500 de produse la preț redus

Reducerile se aplică unei selecții de peste 500 de produse din categorii esențiale, astfel încât economiile se pot vedea direct în valoarea totală a cumpărăturilor, fără a fi nevoie să renunți la produsele pe care le cumperi în mod obișnuit. Selecția de produse poate fi consultată pe site-ul kaufland.ro.

Extra reduceri sunt disponibile și prin programul de loialitate – Kaufland Card XTRA. Mecanismul este simplu: pentru fiecare leu cheltuit, utilizatorii acumulează un punct XTRA în aplicație, iar punctele pot fi folosite ulterior pentru achiziționarea produselor marcate XTRA la prețul simbolic de 0,01 lei.

Un exemplu simplu este pregătirea unui prânz rapid cu spaghete și sos de roșii. Cu reducerile disponibile prin Kaufland Card XTRA, ingredientele principale costă mai puțin:

– roșiile pasate Olympia 750 ml sunt reduse de la 14,29 lei la 10,99 lei,

– spaghetele Barilla 1 kg de la 11,09 lei la 9,39 lei,

– iar untul Bucovina 65%, 200 g, de la 8,49 lei la 5,39 lei.

Mai adaugi un ulei de măsline, câteva ierburi mediteraneene și parmezan și iată prânzul. Privite separat, diferențele pot părea mici, însă atunci când sunt adunate în coșul săptămânal, economiile devin vizibile și contribuie la reducerea semnificativă a valorii totale a cumpărăturilor.

XTRA beneficii, direct în coșul de cumpărături

Kaufland Card XTRA, programul de loialitate vine cu o nouă identitate vizuală și un mod mai simplu de utilizare, construit în jurul unui mecanism simplu: pentru fiecare leu cheltuit, clienții primesc un punct XTRA în aplicație, iar punctele XTRA pot fi folosite pentru achiziționarea produselor XTRA la valoarea de 0,01 lei, adică un ban.

În plus, aplicația permite activarea unor cupoane digitale, actualizate săptămânal, care oferă reduceri suplimentare și beneficii personalizate în funcție de obiceiurile de cumpărare. Astfel, utilizatorii pot combina promoțiile disponibile cu avantajele oferite de programul de loialitate, optimizând valoarea coșului de cumpărături.

Într-o perioadă în care fiecare economie contează, diferența dintre coșurile săptămânale poate însemna peste 100 de lei rămași în bugetul familiei, fără schimbarea listei obișnuite de cumpărături.

Articol susținut de Kaufland România