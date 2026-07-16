Peste 120 de organizații din 30 de țări cer primăriei Oradea să nu mai blocheze marșul Pride: „Un precedent care pune în pericol întreaga democrație”

Peste o sută de organizații civile din zeci de țări avertizează într-un apel public că Oradea riscă să devină, după Budapesta, singurul oraș din UE în care autoritățile blochează în mod repetat organizarea unui Marș Pride, pentru drepturile comunității LGBTIQ+.

Peste 120 de organizații ale societății civile din 30 de țări au semnat un apel public prin care solicită autorităților locale din Oradea să respecte libertatea de întrunire și să asigure desfășurarea în siguranță a Marșului Oradea Pride, programat să aibă loc pe 25 iulie.

„Reprezentanții ARK Oradea, au depus o notificare pentru organizarea Marșului în termenul legal cu peste 100 de variante de traseu, dar informațiile apărute în spațiul public indică o intenție a autorităților locale de a interzice și în acest an marșul”, spune un comunicat semnat de organizațiile Accept și ARK.

Demersul vine după ce ziarul local Bihoreanul a scris că municipalitatea s-ar pregăti să respingă toate cele peste 100 de variante de traseu propuse de organizatori și, eventual, să accepte doar desfășurarea unei adunări într-un punct fix, la periferia orașului.

De la Ungaria lui Viktor Orban la Oradea

La apelul lansat către oficialii din Oradea s-au raliat organizații internaționale precum ILGA Europe, EPOA (European Pride Organisers Association), IGLYO, OII Europe – Organisation Intersex International Europe, Council for Global Equality, TGEU sau Forbidden Colours, alături de numeroși organizatori ai Marșurilor PRIDE din întreaga lume și zeci de organizații neguvernamentale și grupuri civice din România își exprimă solidaritatea cu ARK Oradea și cu întreaga comunitate LGBTQIA+.

Semnatarii atrag atenția că după patru ani consecutivi în care evenimentele PRIDE nu au fost aprobate, nu mai poate fi vorba despre dificultăți administrative sau logistice, ci despre nerespectarea deliberată a unui drept fundamental.

„Atitudinea autorităților reprezintă un precedent care pune în pericol întreaga democrație românească”, spune comunicatul.

Cele peste 120 de organizații avertizează că Oradea riscă să devină, după Budapesta, singurul oraș din Uniunea Europeană în care autoritățile blochează în mod repetat organizarea unui Marș Pride, cu consecințe inclusiv asupra imaginii României ca stat care respectă valorile europene.

Scrisoarea a fost transmisă administrației locale din Oradea

„Un asemenea precedent este incompatibil cu valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană: demnitatea umană, libertatea, egalitatea, democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului”, adaugă mesajul.

Apelul amintește că Marșul Pride reprezintă exercitarea libertății de întrunire și a libertății de exprimare, drepturi garantate de Constituția României, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și dreptul Uniunii Europene.

Totodată, organizațiile solicită Primăriei Oradea, Comisiei municipale pentru avizarea adunărilor publice și celorlalte instituții competente să permită desfășurarea marșului pe un traseu care să asigure exercitarea efectivă a acestor drepturi.

Scrisoarea a fost transmisă administrației locale din Oradea, inclusiv Primarului Florin Birta.

100 de trasee propuse

Asociația ARK Oradea a anunțat încă din 25 iunie că a depus notificarea pentru Marșul Pride în „primul moment legal posibil”, propunând peste 100 de trasee. Organizatorii au explicat că au vrut să elimine din start argumentele administrative invocate de Primărie în anii precedenți.

Variantele includ atât zone centrale, cât și străzi mai mici din apropierea centrului, evitând porțiunile unde circulația pietonală este blocată de lucrări.

ARK a depus cereri în două zile consecutive, tocmai pentru a preveni o nouă dispută privind calcularea termenului de maximum 30 de zile înaintea evenimentului, scrie Bihoreanul.

Momente tensionate în 2025

Demersurile ARK au venit după ce, anii trecuți, organizatorii s-au lovit de refuzurile primăriei.

În 2025, Primăria Oradea a respins toate cele 11 trasee propuse, susținând că șapte dintre ele traversau zone afectate de lucrări edilitare, iar celelalte patru se suprapuneau cu locuri pentru care fuseseră deja aprobate alte evenimente.

În perioada respectivă, mai multe spații publice din oraș fuseseră rezervate pentru zece adunări organizate de episcopii, biserici, comunități religioase și asociații filantropice.

Solicitările acestora fuseseră depuse în bloc pe 27 iunie și aprobate pe 2 iulie, a scris Bihoreanul.

În ciuda refuzului, sute de persoane au participat în vara anului trecut la primul marș Pride desfășurat efectiv pe străzile orașului, sub forma unui protest neautorizat.

Manifestanții nu au fost lăsați de jandarmi să parcurgă traseul central propus, iar pe strada Aurel Lazăr s-au produs tensiuni. Ulterior, Jandarmeria Bihor a anunțat amenzi în valoare totală de 19.800 de lei.