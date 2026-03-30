Peste 180.000 de români și-au făcut pensie privată facultativă în 2025. Cu cât au crescut plățile și care este cea mai mare sumă din cont

Aproape un milion de români aveau o pensie privată facultativă (Pilonul III de pensii) la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, după ce 181.825 persoane au început să economisească suplimentar în 2025 la aceste fonduri de pensie. Este o creștere de 35% față de 2024, potrivit unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Aproape 16.000 de persoane au încasat anul trecut 242 milioane de lei, cu peste 60% mai mult decât în 2024, iar peste 70% dintre aceștia au preferat să primească toți banii odată, nu eșalonat pe 5 ani.

Românii care contribuie la Pilonul III de pensii își pot retrage banii acumulați oricând după împlinirea vârstei de 60 de ani, ei putând, de asemenea, să continue să contribuie și după această vârstă.

În cazul decesului, banii acumulați în Pilonul III revin moștenitorilor legali sau testamentari.

În acest an este încă în vigoare legislația actuală de plată, care prevede două opțiuni: fie încasarea întregii sume acumulate ca plata unică (oricând după împlinirea vârstei de 60 de ani), fie eșalonarea acesteia ca plăți lunare egale, pe durata a cel mult 5 ani.

Noua lege de plată a pensiilor private (Legea 2/2026), prin care românii nu vor putea retrage decât 30% din bani într-o singură tranșă, iar restul lunar timp de 8 ani se va aplica din 5 ianuarie 2027.

Câți bani sunt în conturile din Pilonul III de pensii

Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii facultative a fost de 7,42 miliarde lei la finalul lunii decembrie 2025, în creștere cu aproximativ 34% comparativ cu anul precedent, în timp ce valoarea activelor nete (n.r. – scâzând comisioanele administratorilor fondurilor de pensii) era de 7,41 miliarde de lei.

ASF spune că se observă o concentrare a fondurilor de pensii facultative chiar mai puternică decât în cazul fondurilor de pensii administrate privat (pilonul II), fondurile administrate de NN Asigurări deținând 56,2% din piață.

Tot mai mulți români își fac pensie privată facultativă

Numărul de participanți înregistrați în sistemul pensiilor facultative la 31 decembrie 2025, a fost de 999.352 persoane, în creștere cu 20% față de anul 2024, arată datele ASF.

De la începutul anului până în luna decembrie, inclusiv, s-au înregistrat în sistem aproximativ 181.825 persoane, cu 35% mai mult față aceeași perioadă a anului precedent.

Primele trei fonduri de pensii facultative în funcție de numărul de participanți, FPF NN Optim (30%), FPF BCR Plus (18%) FPF Pensia Mea (17%), au cumulat un procent de aproximativ 60,4% din numărul total de persoane înregistrate în sistem.

În ceea ce privește distribuția pe grupe de vârstă, la 31 decembrie 2025, ponderea participanților cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani a fost de 7,5% din totalul participanților, ponderea celor cu vârstă cuprinsă între 30 și 44 ani a fost de 35 % și ponderea celor de peste 45 ani a fost de 57,5%.

Distribuția participanților pe gen rămâne stabilă, ponderea participanților de genul feminin în numărul total de participanți fiind de 51,2%, iar ponderea persoanelor de gen masculin de 48,8%.

În medie, românii au în conturi la pensiile private peste 7.400 de lei

La nivelul Pilonului III, contribuția medie a participanților aferentă lunii decembrie 2025, a fost de aproximativ 181 lei/participant, în scădere cu 1,7% față de aceeași perioadă a anului anterior.

În anul 2025, contribuțiile virate în sistemul de pensii facultative au fost în cuantum de aproximativ 946 milioane lei, în creștere cu 26% față de anul 2024.

La finalul lunii decembrie 2025, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor facultative era de 7.412 lei, cu 11% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Valoarea medie a conturilor participanților înregistrează o variație semnificativă între diferitele fonduri, cu valori cuprinse între 2.780 lei și 11.908.

Cel mai mare cont are 2,69 milioane lei

Ca și în cazul pilonului II, valoarea activelor deținute de participanți înregistrează o concentrare ridicată, un procent de 10% din participanți totalizând 53% din active.

Cea mai mare valoare a unui cont este de 2,69 milioane lei, în timp ce 20% din participanți dețin active în valoare de sub 416 lei, notează ASF.

Ce plăți s-au făcut în 2025. 7 din 10 persoane au ales plata unică

Fondurile de pensii private facultative au plătit anul trecut aproximativ 242 milioane lei către 15.842 participanți sau beneficiari, sumă cu aproape 63% mai mare decât în anul anterior.

Din valoarea totală a plăților efectuate, un procent de 92,7% este aferent deschiderii dreptului la pensie, 3,9% ca urmare a decesului participantului și 3,4% ca urmare a invalidității.

Modalitatea principală de plată a activului personal net către participanți/beneficiari în anul 2025 a fost plata unică, reprezentând un procent de 72% din totalul numărului de plăți efectuate de fondurile de pensii facultative.

Ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, au fost efectuate plăți unice în valoare de 142 milioane lei și plăți eșalonate în valoare de 82 milioane lei.

Au fost înregistrate plăți unice în cuantum de 7,6 milioane de lei și plăți eșalonate în cuantum de 1,9 milioane lei către beneficiarii activului personal net ca urmare a decesului participantului.

Pentru situații de invaliditate, cuantumul activului net personal plătit a fost de aproximativ 6,4 milioane lei aferent plăților unice și 1,7 milioane lei prin plăți eșalonate.

Cele mai mari ponderi în totalul plăților activului personal net în anul 2025 au fost înregistrate de FPF NN Optim (38%), FPF BCR Plus (22%) și FPF NN Activ (13%). Deschiderea dreptului la pensie reprezintă ponderea cea mai mare în plățile fondurilor de pensii facultative (85%).

Cum sunt investiți banii și ce randamente sunt

La finalul lunii decembrie 2025, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii facultative.

Plasamentele în titluri de stat au reprezentat 63,2%, în scădere scădere față de nivelul de 67% înregistrat la 31 decembrie 2024.

Totodată, investițiile în acțiuni au reprezentat un procent de 27,8% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul III, în topul clasamentului fiind OMV Petrom SA, Romgaz SA, Banca Transilvania SA, Hidroelectrica SA și Transgaz SA.

De asemenea, ponderi importante erau investite și în obligațiuni corporative (3,3%) și fonduri de investiții (3,3%), procentul depozitelor bancare și al conturilor curente fiind de 1,1%.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc ridicat a fost 9,55% în decembrie 2025, în timp ce rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc mediu a înregistrat un nivel de 7,27%.