Peste 280.000 de români trăiesc cu Alzheimer. Parteneriat strategic pentru depistarea timpurie a bolii în România

Boala Alzheimer reprezintă una dintre provocările majore de sănătate publică la nivel european, cu implicații tot mai importante pentru pacienți, familiile acestora și sistemele de sănătate. Aproximativ 6,9 milioane de persoane din Europa trăiesc cu ea, iar povara asociată ei este de așteptat să crească substanțial în următoarele decenii. De Ziua Internațională de Luptă împotriva Bolii Alzheimer, marcată pe 21 septembrie, compania farmaceutică Eli Lilly și Clinica Neuroaxis, parte a rețelei de Sănătate Regina Maria, au lansat un parteneriat menit să ajute inovația medicală să ajungă la pacienți și să faciliteze schimbul de experiență medicală printr-un program global.

Boala Alzheimer este cea mai comună formă de demență, iar vârsta înaintată este cel mai important factor de risc. Peste 70% dintre persoanele diagnosticate au peste 75 de ani. Afecțiunea debutează prin acumularea de proteine în creier sub forma unor plăci de amiloid. În timp, această acumulare duce la moartea celulelor cerebrale și la atrofierea creierului. Funcțiile cognitive, memoria, gândirea și comportamentul sunt profund afectate.

Peste 14 milioane de europeni vor trăi cu demență în 2050. România, fără o strategie națională

În UE, numărul persoanelor care trăiesc cu demență era, anul trecut, de peste 9 milioane și de peste 12.100.000 dacă sunt luate în calcul și țările non-UE. Până în 2050, se estimează că numărul va crește la aproape 14.500.000 de persoane în cadrul UE și de aproape 20 de milioane de persoane dacă adăugăm și țările din afara UE, potrivit Raportului Prevalence of dementia in Europe 2025, publicat de organizația Alzheimer Europe. Femeile continuă să fie afectate mai mult de această boală, comparativ cu bărbații. Astfel, peste 8 milioane de femei din UE trăiesc cu această afecțiune, față de 4.113.666 de bărbați.

În Europa, de la primele simptome și până la confirmarea bolii trec, în medie, trei ani și jumătate, peste jumătate din cazuri nu sunt niciodată diagnosticate și doar 30% dintre pacienți sunt diagnosticați în stadiu incipient. Iar această diagnosticare precoce, tratamentul și îngrijirea adecvată sunt extrem de importante, pentru că boala nu poate fi vindecată, dar progresia ei poate fi încetinită.

În România, aproape 290.000 de persoane trăiesc cu demență, dintre care 67% sunt femei, potrivit sursei mai sus citate. În 2024, medicii de familie au depistat mai mult de 11.000 de noi cazuri de boală Alzheimer.

Pentru România, provocarea este amplificată și de absența unei strategii naționale dedicate demenței. Alzheimer Europe arată că țara noastră se numără printre statele europene care nu au adoptat încă o astfel de strategie.

Inovația medicală, mai aproape de pacienți: Parteneriat Eli Lilly – Neuroaxis pentru un diagnostic mai rapid

În acest context, compania farmaceutică Eli Lilly împreună cu Clinica Neuroaxis, parte a Rețelei de Sănătate Regina Maria, au lansat de Ziua Internațională de Luptă împotriva bolii Alzheimer, marcată în fiecare an pe 21 septembrie, un parteneriat dedicat depistării timpurii a acestei forme de demență.

Parteneriatul urmărește să ajute inovația medicală în drumul ei către pacienți și să faciliteze schimbul de experiență medicală, a subliniat

Sebastian Iovan, general manager Eli Lilly Romania cluster – România, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Bosnia și Herțegovina.

„În boala Alzheimer, timpul până la diagnostic contează. Progresele științifice din ultimii ani ne oferă instrumente care pot contribui la identificarea timpurie, cu mai mare acuratețe, a bolii, însă ele trebuie să fie însoțite de un traseu clar al pacientului și de colaborare între profesioniștii din sănătate. Prin parteneriatul cu Neuroaxis, ne propunem să contribuim la consolidarea acestui traseu în România și să sprijinim schimbul de experiență între specialiști, astfel încât pacienții și familiile lor să poată primi răspunsuri cât mai devreme și să poată acționa cât mai din timp”, a declarat Sebastian Iovan – manager general Romania Cluster (România, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Bosnia și Herțegovina), Eli Lilly and Company.

De la primele simptome la tratament: Reducerea timpului de așteptare salvează funcțiile cognitive

La rândul ei, dr. Mioara Avasilichioaei, medic neurolog în cadrul Clinicii Neuroaxis a subliniat că pacienții își doresc informații clare despre diagnostic și prognostic. „Progresul medical din ultimii ani ne permite să oferim aceste informații și în România, prin tehnici noi, testate la nivel internațional. Pacienții au nevoie de tratamente adecvate diagnosticului, care să îmbunătățească calitatea vieții. Parteneriatul pe care îl propunem înseamnă claritate pentru pacienți și aparținători și, cel mai important, scurtează drumul de la primele simptome, până la tratamentul potrivit”, a explicat dr. Avasilichioaei.

Anual, echipa Neuroaxis oferă consultații și tratament pentru peste 25.000 de pacienți, dintre care câteva sute se confruntă cu tulburări de memorie și alte semne de declin cognitiv. Prin acest parteneriat, clinica urmărește să le ofere un traseu de diagnostic mai clar și mai eficient. Totodată, inițiativa va facilita schimbul de experiență și bune practici între echipe multidisciplinare de specialiști din România și din alte țări, prin întâlniri științifice periodice.

Îngrijire integrată și testare prin biomarkeri: Traseul modern al pacientului neurologic

Fondată în 2017, Clinica Neuroaxis tratează exclusiv pacienți cu boli neurologice, având echipe multidisciplinare și infrastructură adecvată, inclusiv paturi cu spitalizare de zi.

„În neurologie, unde timpul și precizia diagnosticului dictează prognosticul pe termen lung, abordarea integrată devine esențială. Clinica Neuroaxis își reafirmă angajamentul de a oferi îngrijire la cele mai înalte standarde, răspunzând acestei nevoi printr-o infrastructură adaptată protocoalelor moderne și o echipă multidisciplinară dedicată. Asigurăm astfel circuitul complet al pacientului — de la evaluare clinică detaliată și investigații paraclinice specifice afecțiunilor neurologice, până la monitorizare terapeutică continuă. Astăzi, prin accesul la terapii capabile să modifice traiectoria naturală a bolii, putem interveni direct asupra mecanismelor de progresie, transformând substanțial prognosticul și calitatea vieții pacienților”, a declarat dr. Dan Mitrea, medic neurolog supraspecializat în neuro-oncologie și fondator al Neuroaxis.

În prezent, demența este a șaptea cauză de deces la nivel mondial și, împreună cu boala Parkinson, generează cea mai mare povară de dizabilitate la europenii de peste 70 de ani. Totodată, boala Alzheimer este insuficient diagnosticată, cu toate că datele științifice arată că peste 40% dintre cazurile de boală Alzheimer și alte boli neurocognitive ar putea fi prevenite sau întârziate prin intervenții asupra unor factori de risc modificabili. Până în 2050, circa unul din trei europeni va avea 65 de ani sau peste, o vârstă la care riscul de a dezvolta boala Alzheimer începe să se dubleze la fiecare cinci ani.

Lilly susține, printr-un program aprobat la nivel global și implementat inclusiv în România, accesul la determinări de biomarkeri utilizate în evaluarea diagnostică a bolii Alzheimer. Testarea se realizează exclusiv pe baza recomandării medicului specialist și nu este condiționată de nicio decizie terapeutică ulterioară, care rămâne la latitudinea medicului și a pacientului. Diagnosticul și decizia privind terapia potrivită revin medicului specialist. Participarea în program nu este condiționată de prescrierea niciunui tratament produs de Lilly, iar compania nu colectează date individuale de la pacienți prin acest program.

Impactul bolii Alzheimer în cifre: De la povara familială până la costurile financiare

288.831 de persoane din România, trăiesc cu Alzheimer, dintre care 194.560 sunt femei

Familia contribuie cu 4,5 ore neplătite pe zi, față de o medie de 3,3 ore în 17 țări

70% din orele de îngrijire a demenței la nivel global sunt furnizate de femei

9 din 10 pacienți români sunt îngrijiți acasă, față de 55% în țările vestice

Familiile plătesc 51% din costurile medicale directe, iar pentru medicamente și investigații costurile urcă la 61%

O treime din îngrijitorii familiali îndeplinesc criteriile pentru depresie

Demența este a șaptea cauză de deces la nivel mondial și, împreună cu boala Parkinson, generează cea mai mare povară de dizabilitate la europenii de peste 70 de ani

3,6 ani este intervalul mediu între primul semn de boală și diagnostic formal în Europa

Doar 30% din diagnostice se pun în stadiu de declin cognitiv ușor – adică exact atunci când intervenția contează cel mai mult

Articol susținut de Regina Maria