Peste 8.500.000 de români au 212,5 miliarde de lei în conturile din Pilonul II. 20% dintre ei au însă sume infime

Peste 8,51 milioane de români erau înscriși în fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) la 31 martie 2026, valoarea totală a activelor depășind 212,55 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 33% comparativ cu aceeași dată a anului trecut, arată datele publicate vineri de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

70% din totalul activelor erau deținute de doar 25% din participanți, iar 20% dintre participanți dețin active sub valoarea de 1.834 lei, spune autoritatea.

Administratorii fondurilor de pensii private au subliniat recent că din cei peste 8,5 milioane de români care sunt înscriși în fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II), doar peste 4,6 milioane contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.

Cei peste 8,5 milioane de participanți la Pilonul II reprezintă toate persoanele înscrise în sistem de-a lungul timpului, din 2007 până la 31 martie 2026, adică au fost eligibili pentru Pilonul II (conform criteriului de vârstă) și au avut cel puțin o contribuție (CAS) virată în numele lor de către un angajator.

Între timp, mulți dintre aceștia nu mai contribuie din diverse motive: fie nu mai lucrează și deci nu mai contribuie, fie au emigrat, alții sunt angajați din sistemul de ordine publică și apărare națională, care au fost introduși în sistemul public de pensii și implicit în Pilonul 2 în 2010, ulterior aceștia revenind în sistemele speciale, sectoriale de pensionare.

Ce bani au românii la Pilonul II

Distribuția valorii conturilor participanților arată o concentrare mare, 70% din active fiind deținute de doar 25% din participanți la data de 31 martie 2026, se menționează în raportul ASF.

„Cel mai mare cont are o valoare de 3,72 milioane lei, iar cel mai mic are o valoare de 1 leu. Totodată, 20% dintre participanți dețin active sub valoarea de 1.834 lei.”, se arată în raport.

Ce contribuții se virează lunar

De la începutul anului până în luna martie 2026, au fost virate contribuții brute către fondurile de pensii administrate privat în cuantum de 5,77 miliarde lei, cu 11% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

În luna martie 2026 au fost virate contribuții brute în cuantum de aproximativ 1,81 miliarde lei, în scădere cu 3,5% comparativ cu luna decembrie 2025 (1,88 miliarde lei).

Contribuția medie per participant a fost de circa 419 lei în luna martie 2026, cu 2,8% mai mult comparativ cu cea înregistrată la finalul anului precedent.

Plăți de 875 milioane lei pentru peste 21.000 de români

Pe parcursul primelor trei luni din acest an, au fost efectuate plăți ale activului personal net în valoare de circa 875 milioane lei către 21.468 participanți sau beneficiari.

Din valoarea totală a plăților efectuate, un procent de 83% este aferent deschiderii dreptului la pensie, 7,6% ca urmare a decesului participantului și 9,4% ca urmare a invalidității.

În trimestrul I 2026, ca și modalitate de plată a activului personal net, pentru 56% dintre participanți/beneficiari au fost efectuate plăți unice, în timp ce procentul celor eșalonate a fost de 44%.

Cum sunt investiți banii și ce randamente sunt

La finalul lunii martie 2026, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii administrate privat.

Plasamentele fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat au reprezentat 63,9%, în scădere față de nivelul de 65% înregistrat la 31 decembrie 2025.

Totodată, investițiile în acțiuni au reprezentat un procent de 28% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul II, în topul clasamentului fiind Banca Transilvania SA, OMV Petrom SA, Romgaz SA, Hidroelectrica SA și BRD – Groupe Societe Generale SA.

De asemenea, ponderi importante erau investite și în obligațiuni corporative (3,75%), fonduri de investiții (3,15%) și conturi curente și depozite bancare (1,13%).

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat a fost 8,54% în martie 2026, în scădere față de finalul anului 2025 (8,66%).