Peter Magyar s-a întâlnit cu președintele Ungariei. După discuția cu el, i-a cerut din nou demisia

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a publicat miercuri pe X o fotografie în care apare alături de președintele țării, Tamas Sulyok, în cadrul unei vizite pe care a făcut-o la Palatul Prezidențial. Magyar s-a folosit de această ocazie pentru a afirma din nou că Sulyok trebuie să plece din funcție imediat după „formarea noului guvern”.

Peter Magyar a spus de mai multe ori după ce partidul său, Tisza, a câștigat duminică alegerile parlamentare din Ungaria că președintele țării, Tamas Sulyok, trebuie să plece din funcție.

„Am ajuns la Palatul Sándor pentru a mă întâlni cu președintele Ungariei. Dr. Tamás Sulyok este nedemn să reprezinte unitatea națiunii maghiare. Nu este potrivit să servească drept garant al legalității. Nu este apt să fie o autoritate morală sau un model. După formarea noului guvern, Tamás Sulyok trebuie să părăsească imediat funcția”, a scris Peter Magyar miercuri pe X, după întâlnirea pe care a avut-o cu președintele țării.

I have arrived at the Sándor Palace to meet the President of Hungary.@DrTamasSulyok is unworthy of representing the unity of the Hungarian nation. He is unfit to serve as the guardian of legality. He is not fit to serve as a moral authority or a role model.



În Ungaria, președintele este ales de Parlament, nu prin votul direct al cetățenilor. Mandatul este de cinci ani și poate fi reales o singură dată. Tamas Sulyok a fost ales președinte în februarie 2024, când la putere se afla Viktor Orban.