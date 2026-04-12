LIVE Rezultatele la alegerile din Ungaria, în scurt timp, după ce urnele s-au închis. Două sondaje preelectorale sugerează o victorie a lui Péter Magyar, dar partidul lui Viktor Orbán spune ca va avea majoritatea

Ungurii au votat duminică în număr mare (peste 77,8%) într-un scrutin crucial pentru viitorul țării. Nu există un exit-poll tradițional, dar ultimele sondaje preelectorale care au apărut după închiderea urnelor indică o victorie a opoziției conduse de Péter Magyar, potrivit Reuters și Telex.hu. Oamenii lui Viktor Orbán rămân încrezători totuși. Primele rezultate parțiale oficiale vor fi disponibile începând cu ora locală 20.00, adică ora 21.00 ora României.

20:52

Magyar este optimist

Péter Magyar, liderul opoziției, s-a declarat duminică seară optimist cu privire la rezultatele finale.

„Ungurii au făcut iarăși istorie”, a declarat Peter Magyar, în discursul său susținut după închiderea urnelor.

„Prezența arată că mai bine de șase milioane de maghiari au votat, iar prezența record arată că ungurii au considerat alegerile ca importante”, a adăugat liderul Tisza.

20:49

Un alt rezultat, de la un think-tank pro-guvernamental

Un think-tank aliniat partidului Fidez are o altă analiză și spune că partidul premierului ar fi câștigat scrutinul.

Fidesz a obținut 44,5% din voturi, în timp ce Tisza a obținut 42%, potrivit unui sondaj realizat de Centrul pentru Drepturi Fundamentale, o organizație pro-guvernamentală, și difuzat pe canalul M1. Conform sondajului, Mi Hazánk a obținut 7%.

20:22

Fidesz crede că va avea majoritatea

Șeful de cabinet al lui Viktor Orbán spune că cetățenii trebuie să aibă încredere că partidul Fidesz al premierului va obține majoritatea.

Rata record de participare la alegerile de duminică este rezultatul unui efort uriaș de mobilizare din partea partidului de la guvernare, iar scrutinul s-a desfășurat în condiții democratice, a declarat șeful de cabinet al prim-ministrului Viktor Orbán în cadrul unei conferințe de presă.

„Ne bucurăm că viitorul parlament va beneficia de acest mandat democratic puternic”, a afirmat Gergely Gulyas, adăugând că are încredere că Fidesz va obține majoritatea.

20:07

Două sondaje importante anticipează o victorie a lui Peter Magyar

Două sondaje preelectorale arată că partidul de opoziție Tisza ar putea câștiga alegerile.

Atenție, acestea nu sunt exit-poll-uri.

Tisza a fost susținut de 55% dintre alegători, față de 38% pentru partidul de guvernământ Fidesz al prim-ministrului Viktor Orbán, potrivit unui sondaj final realizat de institutul de sondaje 21 Research Centre în zilele premergătoare alegerilor de duminică.

Conform sondajului publicat pe site-ul de știri Telex.hu, se preconiza că Tisza va obține 132 de mandate în parlamentul ungar, care numără 199 de locuri.

Mi Hazank 5% (patria Noastră), de extrema dreapta, ar avea 5%.

Potrivit unui alt sondaj realizat de institutul Median în zilele premergătoare alegerilor de duminică, Tisza ar urma să obțină 135 de mandate în parlamentul ungar, care numără 199 de locuri.

Conform sondajului anunțat de postul de televiziune RTL Klub și realizat între 7 și 11 aprilie, partidul de extremă dreapta Mi Hazank (Patria noastră) nu ar depăși pragul electoral de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Important, sondajele sunt relevante, dar sistemul electoral complicat al Ungariei face ca cifrele să fie dificil de transpus în mandate.

Prezență istorică

Urnele s-au închis duminică seară în Ungaria la finalul unui scrutin parlamentar tensionat în care partidul Fidesz, al premierului Viktor Orbán, se confruntă cu gruparea Tisza, a opozantului Péter Magyar.

Cetățenii maghiari au votat în număr impresionant: datele au indicat o prezență record la vot – peste 77.8% din alegători au votat până la ora 18.30 (ora 19.30, ora României) – cea mai mare prezență începând din 1990.

Primele rezultate ale alegerilor din Ungaria vor începe să apară de la ora locală 20.00, adică ora 21.00 ora României, când vor fi anunțate de Biroul Electoral Național, scrie publicația HVG. Rezultatele vor fi actualizate din zece în zece minute.

Comisiile de numărare a voturilor numără mai întâi voturile exprimate pentru candidații individuali (din circumscripții electorale), urmate de voturile pe listele partidelor naționale și apoi voturile exprimate pentru listele candidaților minorităților.

Suspans până la capăt

Sondajele au anticipat că alegerile ar putea pune capăt celor 16 ani de guvernare ai prim-ministrului Orbán, un deznodământ care ar putea neliniști Rusia și ar putea provoca un șoc în cercurile de dreapta din Occident, inclusiv la Casa Albă.

În ciuda avantajului Tisza în sondaje, analiștii avertizează că rezultatul rămâne incert, având în vedere că mulți alegători au fost indeciși până la final, că harta electorală a fost redesenată în favoarea partidului Fidesz și că există o proporție mare de etnici maghiari în țările vecine, care susțin în majoritate partidul de la guvernare.

Un naționalist eurosceptic, care a creat un model de „democrație iliberală”, considerat un exemplu de urmat de mișcarea Make America Great Again (MAGA) a lui Trump și de admiratorii acesteia din Europa, Orbán a reușit să mențină controlul asupra țării timp de patru mandate.

Însă mulți maghiari, scrie Reuters, par să se fi săturat acum de premier după trei ani de stagnare economică și pe fondul creșterii îngrijorătoare a costului de trai, vești proaste pentru țară, care au fost completate de acuzațiile de corupție la adresa guvernului.

Ultimele mesaje

Magyar a declarat că ungurii vor scrie istorie, alegând „între Est și Vest”, și a îndemnat alegătorii să semnaleze orice nereguli.

„Frauda electorală este o infracțiune foarte gravă”, a adăugat el.

El și-a exprimat încrederea în rezultat, spunând că singura întrebare era dacă Tisza va obține o majoritate simplă sau o majoritate de două treimi în parlamentul de 199 de locuri, adică una ce i-ar permite să modifice constituția Ungariei.

„Ziua de astăzi va intra în manualele de istorie ale Ungariei”, a scris el. „Trăim ultimele ore ale puterii lui Orban”, a mai scris Magyar

Orbán a declarat și el reporterilor: „În Ungaria există o constituție și aceasta trebuie respectată. Decizia poporului trebuie respectată.”

Ulterior, el a scris pe rețelele sociale un îndemn pentru alegători.

„Se prezintă la vot foarte mulți oameni. Asta înseamnă un singur lucru: dacă vrem să apărăm securitatea Ungariei, niciun patriot nu poate rămâne acasă! Doar Fidesz! La luptă, spre victorie!”

Schimbare sau continuitate

Orbán a afirmat că votul a reprezentat o alegere între „război și pace”. În timpul campaniei electorale, guvernul a acoperit țara cu afișe care avertizau că liderul Tisza, Magyar, ar atrage Ungaria în războiul Rusiei cu Ucraina, lucru pe care acesta îl neagă cu tărie.

Magyar a promis o schimbare majoră de la actualul sistem, mizând pe lupta anticorupție, pe democrație și pe promisiuni privind îmbunătățirea serviciilor publice, a educației și a sănătății.

Votul este urmărit cu atenție la Bruxelles, mulți colegi din UE criticându-l pe Orban, care a menținut legături strânse cu Rusia, pentru ceea ce ei numesc o erodare a democrației, a libertății presei și a drepturilor minorităților în Ungaria.

O înfrângere a lui Orbán ar priva Rusia de cel mai apropiat aliat al său din UE, în timp ce pentru Ucraina, asta ar putea însemna deblocarea unui împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, vital pentru efortul său de război, pe care liderul maghiar l-a blocat până acum.

Legături cu Rusia, susținere de la Trump

Orbán a câștigat sprijinul administrației Trump, care a culminat cu o vizită la Budapesta a vicepreședintelui JD Vance săptămâna trecută, precum și pe cel al Kremlinului și al liderilor de extremă dreapta din Europa.

Însă campania sa a fost zguduită de relatările din presă care susțin că guvernul său ar fi colaborat cu Moscova.

Între timp, fostul membru al Fidesz, Magyar, a exploatat nemulțumirea față de presupusa corupție de stat și scăderea nivelului de trai, mizând pe tinerii alegători, dornici de schimbare.