Petrol, război și AI: de ce energia a devenit cea mai bună investiție a momentului

Companiile petroliere și de gaze au avut cel mai bun an din istorie față de restul pieței bursiere. Prețul petrolului a crescut brusc după ce președintele Trump a declarat într-un discurs care a durat 19 minute, ținut la Casa Albă, că războiul împotriva Iranului este „aproape de final”, fără să ofere niciun calendar pentru încheierea conflictului.

Țițeiul Brent se tranzacționa la peste 105 dolari pe baril, după ce scăzuse sub 100 de dolari la începutul sesiunii. Contractele pe țițeiul american de referință West Texas Intermediate (WTI) se tranzacționau în apropierea valorii de 104 dolari pe baril.

Cei care au acțiuni la companii de energie sunt probabil foarte fericiți în momentul de față. Sectorul energetic a bătut toate celelalte sectoare de pe bursă cu cel mai mare avans înregistrat vreodată, arată o analiză a OilPrice.com.

Energia: +36,5% creștere

Tehnologia: -10% (adică a scăzut)

Indicele general S&P 500: -4,6% (și el a scăzut)

Cine câștigă cei mai mulți bani?

Companii americane:

Occidental Petroleum: +49,6%

Marathon Petroleum: +43,8%

ConocoPhillips: +35,8%

Exxon: +33,1%

Chevron: +28,5%

Companii europene:

Equinor (Norvegia): +69,2% 🏆

Eni (Italia): +43,9%

TotalEnergies (Franța): +36,5%

De ce au crescut atât de mult acțiunile

Sunt trei motive principale:

Războiul din Orientul Mijlociu

Conflictul a blocat o parte importantă din aprovizionarea mondială cu petrol. Strâmtoarea Hormuz – un canal maritim îngust prin care trece o cantitate uriașă de petrol și gaze – a fost practic închisă traficului normal. Asta a scos de pe piață între 7 și 8 milioane de barili pe zi – o cantitate imensă. Când există mai puțin petrol disponibil, prețul crește automat.

Qatar este cel mai afectat: aproape tot gazul natural pe care îl exportă trebuie să treacă prin acea strâmtoare. Înlocuirea lui rapidă este practic imposibilă, ceea ce a dus la prețuri mari și instabile la gaze.

Boom-ul Inteligenței Artificiale

Centrele de date care rulează AI consumă cantități uriașe de electricitate – non-stop, 24 de ore din 24. Se estimează că doar în SUA, consumul de energie al acestor centre ar putea crește de 30 de ori până în 2035. Asta înseamnă că nevoia de petrol, gaze și alte surse de energie va fi mult mai mare în viitor.

Rotația bursei

Investitorii s-au săturat de acțiunile tech scumpe (care au și scăzut) și și-au mutat banii în energie, considerată mai sigură și mai profitabilă acum.

Va mai dura această situație?

Probabil da, cel puțin o vreme, arată analiza citată, din câteva motive:

Companiile petroliere sunt mai cuminti ca înainte – nu mai cheltuiesc banii la nebunie, ci îi dau înapoi acționarilor și își plătesc datoriile. Asta le face mai stabile.

Cererea de energie crește, nu scade, din cauza AI-ului. Aprovizionarea rămâne limitată atâta timp cât conflictul din Orientul Mijlociu continuă.

Energia verde și nuclearul merg și ele bine. Giganții tech precum Microsoft, Google și Amazon cumpără cantități mari de energie verde prin contracte pe termen lung (uneori și 25 de ani), ceea ce garantează venituri stabile companiilor din regenerabile.

Energia nucleară e vedeta surpriză: oferă energie curată și constantă 24/7 – ceva ce soarele și vântul nu pot face întotdeauna. Fondurile de investiții în uraniu au crescut cu peste 113% în ultimul an.

Pe scurt: Energia e regele momentului pe bursă, iar motivele – război, AI și lipsă de ofertă – nu dispar prea curând.