Trump anunță că războiul din Iran „e aproape de final”, dar și că SUA vor lovi tare în următoarele săptămâni: „Îi vom trimite înapoi în epoca de piatră” / Ce a lipsit din discursul așteptat de întreaga lume

Într-un discurs mult-așteptat, președintele SUA Donald Trump a reluat argumentele prezentate în ultimele zile, declarând miercuri seara că războiul se va încheia în curând. Dar nu a oferit un calendar clar, scrie Reuters.

Președintele SUA Donald Trump a declarat miercuri seara, într-un discurs televizat adresat națiunii, că armata americană a îndeplinit aproape în totalitate obiectivele pe care și le-a propus în războiul cu Iranul și că Republica islamică este practic „decimată”.

„În această seară, am plăcerea să spun că aceste obiective strategice esențiale sunt pe cale de a fi îndeplinite”, a declarat el.

„Vom duce treaba la bun sfârșit și o vom face foarte repede. Suntem foarte aproape”, a asigurat președintele.

El nu a oferit un calendar clar pentru finalul războiului – un lucru așteptat de americani și de întreaga lume. Iar discursul nu a avut un efect pozitiv.

Acțiunile au scăzut, iar prețurile petrolului au crescut brusc după intervenția lui Trump, investitorii fiind dezamăgiți de faptul că președintele nu a oferit o strategie mai clară pentru încheierea rapidă a conflictului.

Trump și consilierii săi au oferit explicații și termene diferite pentru finalizarea conflictului, care se află acum în a cincea săptămână.

„În epoca de piatră, acolo unde le este locul”

În vreme ce a asigurat că Iranul fost decimat, el a adăugat în același timp că SUA vor continua să lovească ținte din Republica Islamică în următoarele două-trei săptămâni.

„Îi vom lovi extrem de tare în următoarele două-trei săptămâni. Îi vom trimite înapoi în epoca de piatră, acolo unde le este locul”, a declarat Trump.

Președintele a sugerat chiar o posibilă escaladare, în condițiile unui eșec al negocierilor.

„Între timp, discuțiile continuă. Noul grup este mai puțin radical și mult mai rezonabil. Totuși, dacă în această perioadă nu se ajunge la un acord, avem în vedere ținte cheie”, a spus el.

Miercuri, Iranul a respins afirmația lui Donald Trump potrivit căreia conducerea sa ar fi cerut un armistițiu, calificând declarația președintelui american drept „falsă” și „nefondată”.

Teheranul a afirmat în repetate rânduri că nu există negocieri în curs pentru a pune capăt războiului.

Cu ochii pe materialul nuclear

Va exista o misiune americană pentru capturarea materialului nuclear iranian? Este neclar.

Miercuri dimineață, președintele a declarat că nu-i pasă de stocul de uraniu puternic îmbogățit al Iranului, întrucât acesta se află la mare adâncime sub pământ și poate fi monitorizat prin satelit.

El a reiterat miercuri seara că diversele instalații nucleare ale Iranului se află sub „o supraveghere și un control intens prin satelit”.

„Dacă îi vedem făcând vreo mișcare, chiar și o mișcare în această direcție, îi vom lovi din nou cu rachete cu toată forța”, a spus președintele.

În același timp, el a susținut că înainte de război, Iranul nu renunțase la programul său nuclear și dezvolta rapid rachete cu rază mai mare de acțiune.

Erau „la un pas” de a dezvolta o armă nucleară, spune el.

Trump asigură că prețurile la benzină vor scădea

Unii aliați îl presează pe președinte să calmeze îngrijorările americanilor, care se opun în general conflictului și sunt nemulțumiți de creșterea prețurilor la benzină.

Președintele a abordat pe scurt aceste îngrijorări, afirmând că prețurile vor scădea din nou.

Dar în mod notabil, el nu a oferit niciun termen clar pentru încheierea războiului și a spus că SUA vor începe să lovească ținte din sectorul energetic și petrolier dacă se va considera oportun, chiar dacă a afirmat că sfârșitul este aproape.

„Mulți americani sunt îngrijorați de recenta creștere a prețurilor la benzină pe plan intern. Această creștere pe termen scurt se datorează în întregime atacurilor teroriste nebunești lansate de regimul iranian împotriva petrolierelor comerciale ale țărilor vecine, care nu au nicio legătură cu conflictul”, a declarat Trump.

Îndemn către aliați

Trump nu a discutat direct despre NATO, deși a declarat pentru Reuters într-un interviu acordat mai devreme în aceeași zi că își va exprima dezgustul față de alianță pentru ceea ce el consideră a fi lipsa de sprijin pentru obiectivele SUA în Iran.

El a asigurat că strâmtoarea se va deschide după război. „Când conflictul se va termina, strâmtoarea Ormuz se va deschide în mod natural”, a asigurat Trump.

Dar i-a criticat pe aliați și i-a trimis să deschidă chiar ei calea navigabilă.

Trump a spus că americanii „nu au nevoie” de strâmtoare și că țările care au nevoie de ea „trebuie să o ia și să o prețuiască”.

Războiul este „o adevărată investiție”

În discurs, Trump a criticat administrațiile americane anterioare pentru că nu au reușit să abordeze programul nuclear al Iranului, spunând că președinții anteriori „au făcut greșeli, iar eu le corectez”.

Președintele a criticat în mod special acordul nuclear din 2015 al lui Barack Obama cu Iranul, reiterând opoziția sa și lăudându-și decizia de a se retrage din acesta în timpul primului său mandat.

Acordul său cu Iranul ar fi dus la un arsenal colosal de arme nucleare masive pentru Iran”, a spus președintele.

Într-o încercare aparentă de a pune lucrurile în perspectivă, Trump a menționat durata războaielor din secolele XX și XXI, spunând că acestea au durat ani de zile, dar acest conflict a durat doar 32 de zile.

Și i-a asigurat pe americani că războiul este „o adevărată investiție pentru copiii americani și generațiile viitoare”.

Americanii nu mai sunt amenințați de agresiunea iraniană și de „spectrul șantajului nuclear”, iar SUA vor fi „mai sigure, mai puternice și mai prospere” decât au fost vreodată, a spus el.

04:48

Prețurile petrolului au crescut după discurs

Prețurile petrolului au înregistrat o creștere bruscă după ce discursul lui Donald Trump nu a reușit să calmeze îngrijorările pieței cu privire la închiderea strâmtorii strategice Ormuz, președintele SUA făcând apel la alte țări să contribuie la redeschiderea acesteia.

Prețul petrolului Brent a crescut cu peste 4%, ajungând la 105,55 dolari, în timp ce prețul petrolului West Texas Intermediate a urcat cu 3%, atingând 103,16 dolari.

Ambele prețuri erau în scădere înainte ca președintele SUA să-și înceapă discursul.

04:34

04:31

04:25

04:20

04:13

04:05

Un moment complicat pentru președinte

Discursul vine într-un moment crucial pentru președintele SUA, acuzat că ar fi pierdut controlul asupra conflictului și că nu va reuși să atingă obiectivele principale ale războiului.

Trump a continuat să susțină că SUA au câștigat deja războiul și a refuzat să-și asume responsabilitatea pentru consecințele economice care s-au răspândit la nivel mondial.

Sondajele arată că rata de aprobare a lui Trump a scăzut sub 40%, iar rata de dezaprobare a urcat la peste 55%, pe măsură ce alegătorii devin tot mai nemulțumiți atât de război, cât și de consecințele sale economice, în timp ce sprijinul pentru campania împotriva Iranului în sine înregistrează un nivel și mai scăzut.

Situația economică a agravat problema. Prețurile benzinei din SUA au depășit 4 dolari pe galon pentru prima dată în ultimii ani, în timp ce încrederea consumatorilor s-a diminuat, afectând și mai mult poziția deja fragilă a lui Trump în ceea ce privește economia.

Miercuri, Iranul a respins afirmația lui Donald Trump potrivit căreia conducerea sa ar fi cerut un armistițiu, calificând declarația președintelui american drept „falsă” și „nefondată”.

Teheranul a afirmat în repetate rânduri că nu există negocieri în curs pentru a pune capăt războiului.

New York Times a relatat că agențiile de informații americane consideră că Iranul nu este dispus în prezent să se angajeze în negocieri pentru a pune capăt războiului și că, în ciuda campaniei de bombardamente desfășurate de o lună de SUA și Israel, guvernul de la Teheran consideră că se află în continuare într-o poziție puternică.

Potrivit unor oficiali care au vorbit cu New York Times, Iranul nu are încredere în SUA și nu crede că Donald Trump este serios în privința negocierilor.

Într-un interviu acordat prin telefon Reuters, Trump a spus că un element al discursului său va fi exprimarea „dezgustului” său față de NATO pentru ceea ce el consideră a fi lipsa de sprijin a alianței față de obiectivele SUA în Iran. El a afirmat că ia „absolut” în considerare să încerce să retragă Statele Unite din NATO, o organizație ratificată de Senatul SUA în 1949.

„Nu ne-au fost prieteni când am avut nevoie de ei”, a spus Trump. „Nu le-am cerut niciodată prea multe… este o stradă cu sens unic”, a adăugat liderul de la Casa Albă.