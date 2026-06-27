Petrolier lovit în Strâmtoarea Ormuz, în cea mai gravă escaladare după acordul dintre SUA și Iran

Un tanc petrolier a raportat că a fost lovit de un proiectil, sâmbătă, în Strâmtoarea Ormuz, conform agenției britanice pentru securitate maritimă UKMTO, transmite Reuters.

SUA și Iran s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului intermediar pe care l-au convenit în urmă cu două săptămâni. Washingtonul a anunțat că a lovit ținte iraniene în cursul nopții, iar Teheranul a spus că a lovit sâmbătă ținte asociate forțelor americane.

Incidentul de sâmbătă din strâmtoare vine după atacul care a vizat o navă de cargo, joi, și care a declanșat escaladarea. Iranul a încercat să își afirme din nou controlul asupra Strâmtorii Ormuz, cea mai importantă rută de transport al energiei de pe planetă, care începuse să se redeschidă în ultimele două săptămâni, după luni de blocaj.

Potrivit UKMTO, petrolierul lovit sâmbătă a fost avariat la nivelul punții de comandă, dar întregul echipaj este în siguranță. Centrul Comun de Informații Maritime, condus de o coaliție de forțe navale care protejează transportul maritim, a anunțat că a ridicat nivelul de amenințare la adresa securității ca urmare a incidentelor recente.

„Focuri de avertisment”

Iranul nu a comentat în mod direct informațiile despre atacuri asupra navelor, însă televeziunea de stat a relatat că Gărzile Revoluționare au tras „focuri de avertisment” asupra unor nave nespecificate care încercau să treacă prin canale fără aprobarea Teheranului de Iran și că acest lucru a determinat acum alte nave să ceară permise iraniene înainte de a încerca să traverseze strâmtoarea.

Anterior, Ministerul iranian al afacerilor interne declarase a lansat atacuri „defensive” asupra unor ținte militare asociate Statelor Unite. Bahrain, care găzduiește baza regională a forțelor navale americane, a raportat un atac cu drone iraniane.

Iranul a acuzat Statele Unite că nu respectă acordul intermediar, mai ales prin faptul că nu au reușit să asigure menținerea unui armistițiu promis în Liban, țară pe care Israelul a invadat-o în martie într-o ofensivă împotriva Hezbollah, miliție șiită susținută de Iran.

Israelul și Libanul au convenit în repetate rânduri acorduri de încetare a focului mediate de SUA, cel mai recent dintre acestea fiind anunțat vineri. Totuși, înțelegerile au avut până acum un impact general limitat. Israel a insistat că nu se va retrage de pe porțiunea de teritoriu libanez cucerită, iar Hezbollah a respins apelurile de dezarmare cât timp trupele israeliene își mențin pozițiile.