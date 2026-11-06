Petrolul învinge UTA, se apropie de podium și are „cel mai fericit antrenor din lume”

Ricardo Sousa, antrenorul echipei Petrolul Ploiești, s-a arătat bucuros de succesul obținut în deplasare în fața formației UTA Arad, scor 1-0, în cadrul etapei a 15-a din SuperLiga.

Singurul gol al confruntării a fost marcat de Mario Ioniță în minutul 71, iar la finalul partidei tehnicianul a vorbit la superlativ despre prestația și dăruirea elevilor săi.

„Este o victorie mare, știam că UTA e un adversar dificil. Știam că dacă avem același caracter pe care l-am avut, putem să câștigăm. Este o victorie de caracter, nu a fost o victorie a fotbalului prestat. Am arătat că putem lupta cu orice echipă.

Sunt cel mai fericit antrenor din lume, pentru că am cei mai buni jucători la dispoziție. Sunt fericit, avem 27 de puncte, suntem pe drumul cel bun. UTA are un lot bun, un joc dificil, dar am încercat să jucăm. A fost dificil să ne punem planul în aplicare, dar sunt fericit că am luptat și am câștigat”, a declarat Ricardo Sousa, potrivit digisport.ro.

Ricardo Sousa: „Sper să nu pierdem niciun punct”

Petrolul se confruntă cu probleme administrative, clubul fiind în insolvență și riscând o depunctare din cauza obligațiilor financiare și regulamentare. Sancțiunea ar putea ajunge la 13 puncte, dintre care patru pentru nerespectarea termenelor financiare și alte nouă în cazul în care clubul nu își îndeplinește în continuare obligațiile prevăzute de regulament.

Ricardo Sousa și-a exprimat speranța că situația clubului va fi clarificată fără ca formația ploieșteană să piardă puncte.

„Eu sunt antrenor, mă interesează antrenamentele, rezultatele și sper ca totul să se clarifice și să nu pierdem niciun punct. Luptăm pentru acest club. Sunt foarte fericit că sunt antrenorul Petrolului”, a concluzionat portughezul.