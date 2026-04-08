Petrolul scade cu 19%, cea mai mare scădere din ultimii 6 ani

Petrolul înregistrează cea mai mare scădere zilnică din ultimii aproape șase ani, investitorii anticipând o restabilire a fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz și o dezescaladare a presiunilor inflaționiste.

Prăbușirea petrolului – Scădere zilnică istorică

Cea mai dramatică mișcare a fost pe piața petrolului . Țițeiul ușor (WTI) din SUA a scăzut cu până la 19% intraday, cea mai mare scădere zilnică din ultimii șase ani. Pierderile au fost apoi ușor reduse, dar prețul este încă în scădere cu 16%, la 94,47 dolari pe baril.

Țițeiul Brent urmează exemplul, scăzând cu până la 16%, ajungând la aproape 92,21 dolari pe baril. Scăderea accentuată reflectă o schimbare a așteptărilor pieței, deoarece un acord de încetare a focului de două săptămâni și angajamentul Teheranului față de transportul maritim în siguranță diminuează temerile privind întreruperi majore ale aprovizionării.

Este de remarcat, totuși, că țițeiul american rămâne mai scump decât Brent, o caracteristică oarecum paradoxală a ultimei perioade