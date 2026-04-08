BREAKING Trump proclamă „victoria totală și completă”. Cine spune că a convins Iranul să vină la masa negocierilor

Președintele Donald Trump îi salută pe militarii armatei americane după un discurs susținut în fața familiilor de militari la Fort Bragg, în Carolina de Nord, pe 13 februarie 2026. Imagine publicată de Casa Albă.

Președintele american Donald Trump a declarat marți pentru AFP că Statele Unite au obținut o „victorie totală și completă” prin încheierea unui acord de încetare a focului pe două săptămâni cu Iranul, scrie agenția de presă franceză.

„O victorie totală și completă. 100 la sută. Nu există nicio îndoială în privința asta”, a spus președintele Trump într-un scurt interviu acordat AFP după anunțarea acordului.

Liderul de la Casa Albăa a precizat că problema uraniului iranian va fi „rezolvată perfect” după un acord de încetare a focului pe două săptămâni încheiat cu Teheranul.

„Va fi perfect rezolvată, altfel nu aș fi acceptat”, a declarat domnul Trump într-o conversație telefonică, întrebat despre ce se va întâmpla cu uraniul îmbogățit de Iran.

Trump a mai spus pentru agenția de presă că China a contribuit la aducerea Iranului la masa negocierilor pentru a încheia un acord privind armistițiul de 14 zile.

„Asta am auzit”, a răspuns domnul Trump într-o convorbire telefonică, fiind întrebat despre eventuala implicare a Beijingului în convingerea Teheranului, aliatul său, să negocieze o încetare a focului.

În cursul nopții, Donald Trump a anunțat, că a acceptat să suspende bombardamentele asupra Iranului timp de două săptămâni, răspunzând favorabil totodată propunerea de armistițiu de 14 zile formulată de mediatorii din Orientul Mijlociu în cadrul conflictului cu Teheranului.

Decizia a fost anunțată cu două ore înainte de expirarea termenului limită pe care i-l dăduse Teheranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, sub amenințarea unor atacuri devastatoare asupra infrastructurii civile.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că țara sa susține decizia președintelui american Donald Trump de a suspenda atacurile împotriva Iranului pentru două săptămâni, dar a precizat că armistițiul nu include Libanul, au relatat miercuri mass-media israeliene, conform Reuters.