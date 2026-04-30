Petrolul trece de 120 de dolari barilul, Trump respinge propunerile iraniene. Cele 3 scenarii cu care lucrează SUA

Donald Trump în conferința de presă de la Casa Albă de pe 6 aprilie. Foto: IMAGO / imago stock and people / Profimedia

Prețurile petrolului Brent a trecut de 120 de dolari pe baril , crescând pentru a opta zi consecutiv și atingând un maxim al ultimilor patru ani. Creșterea vine după ce au depășit miercuri 119 dolari pe baril.

Îngrijorările pieței au fost amplificate de respingerea de către Donald Trump a planului iranian, conform declarațiilor făcute de acesta pentru Axios, care au confirmat informațiile anterioare . Președintele SUA și-a reiterat afirmația că Iranul s-a apropiat de poziția Washingtonului, dar nu suficient.

Tot Axios scrie că Președintele Trump urmează să primească joi o informare a comandantului CENTCOM, amiralul Brad Cooper, despre noile planuri pentru o potențială acțiune militară în Iran.

Trump ia în considerare serios reluarea operațiunilor militare fie pentru a încerca să depășească blocajul din negocieri, fie pentru a da o lovitură finală înainte de a pune capăt războiului.

CENTCOM a pregătit un plan pentru un val „scurt și puternic” de atacuri asupra Iranului — care probabil vor include ținti infrastructura — în speranța de a depăși impasul din negocieri, au declarat trei surse informate pentru Axios.

Speranța ar fi ca Iranul să revină apoi la masa negocierilor, dând dovadă de mai multă flexibilitate în chestiunea nucleară.

Un alt plan se concentrează pe preluarea unei părți din Strâmtoarea Hormuz pentru a o redeschide transportului maritim comercial. O astfel de operațiune ar putea include forțe terestre, a declarat o altă sursă.

Iar un al treilea scenariu care a mai fost discutat în trecut și care ar putea fi abordat este o operațiune a forțelor speciale pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit al Iranului.