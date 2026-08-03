Phil Collins dezvăluie că a fost la un pas de moarte și că medicii i-au chemat copiii să își ia rămas-bun

Bateristul și solistul trupei Genesis a explicat că a fost internat inițial într-un spital din Elveția, la sfârșitul anului 2023, pentru tratarea dependenței de alcool. Phil Collins a povestit că a fost readus însă la spital la scurt timp după aceea și internat la terapie intensivă, relatează revista Variety.

Muzicianul acum în vârstă de 75 de ani a dezvăluit în cadrul unui interviu acordat pentru The Times of London că, în timpul celei de-a doua perioade de spitalizare, a fost în mare parte inconștient.

„Rinichii mei cedau, iar organele mele pur și simplu încetau să mai funcționeze”, a spus Collins. „Oamenii veneau să-și ia rămas-bun de la mine. Dar eu nu-mi amintesc de ei să fi venit. Nu aveam nicio idee că se întâmpla asta. Toți erau îngrijorați că nu mă vor mai vedea niciodată. Totul s-ar fi putut termina îngrozitor”, a continuat acesta.

Collins a dezvăluit de asemenea că toți cei cinci copii ai săi au fost chemați de urgență la căpătâiul lui, spunându-li-se că tatăl lor era pe punctul de a muri. Collins a spus că, în acele momente, „trebuiau luate niște decizii de genul: «Îl mai ținem pe Phil conectat la aparatele care îl mențin în viață?»”.

„Am fost foarte norocos că am reușit să trec peste asta”, a adăugat el. „Inutil să mai spun că de atunci nu am mai pus alcool în gură”, a subliniat el.

Phil Collins spune că se regândește să revină în studio și pe scenă

Collins a vorbit întotdeauna deschis despre problemele sale de sănătate. De exemplu, în timpul turneului de revenire al Genesis din 2021, el a declarat că abia poate ține în mâini un băț din acelea cu care se bate la tobe și că starea lui de sănătate îl obligă să stea pe un scaun în timp ce cântă în timpul concertelor live.

El a fost operat la spate în 2009 și apoi în 2015, operații care i-au afectat sistemul nervos. În plus, el suferă și de diabet.

La începutul acestui an el a declarat pentru BBC Two că a suferit cinci intervenții chirurgicale la genunchi. Însă într-un interviu acordat mai recent emisiunii BBC Breakfast, Collins a spus că este „mai sănătos acum decât am fost de multă vreme” și că se gândește adesea să revină în studio și pe scenă.

„Da, m-aș gândi la asta”, a spus el. „Îmi spun mereu că ar trebui să mă întorc în studioul meu de acasă”, a adăugat el.

Collins își anunțase în 2022 retragerea din lumea muzicală, cu un ultim concert la sala O2 din Londra, alături de camarazii Mike Rutherford și Tony Banks de la Genesis.