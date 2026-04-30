Reacția Băncii Naționale, după noul maxim istoric pentru euro: Tensiunile politice sunt ridicate, pot continua presiunile pe cursul valutar

Leul s-a depreciat joi până la valoarea de 5,14 lei pentru un euro. Este cea mai scăzută valoare din 2005, de când Banca Centrală calculează media la care au loc tranzacțiile valutare. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu, consideră că situația de pe piața valutară „se va calma” în zilele următoare, însă acest lucru nu înseamnă risipirea incertitudinilor legate de criza politică.

Deprecierea monedei naționale s-a produs pe fondul crizei politice generate de ieșirea de la guvernare a PSD, care a depus alături de AUR o moțiune de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan.

„Așa se întâmplă în perioadele de incertitudine”

„Într-adevăr, am văzut astăzi o zi foarte agitată pe piaţa valutară. Aşa se întâmplă în perioadele de incertitudine, în perioadele tulburi. Suntem într-o asemenea perioadă de incertitudine în ceea ce priveşte guvernarea şi acest lucru s-a manifestat serios pe piaţa valutară. Acum, pe baza datelor pe care le avem în acest moment, putem spune că în perioada imediat următoare situaţia se va calma. Este în curs de calmare. Sunt date pe care le putem extrage din piaţă şi ne pot permite să facem această evaluare, că în perioada imediat următoare avem o calmare a pieţei. Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor”, a explicat purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, la Digi24.

El a subliniat că urmează o perioadă „cu tensiuni politice ridicate și incertitudini numeroase”, în condițiile în care moțiunea de cenzură prin care PSD și AUR vor să demită Guvernul Bolojan va fi votată marți de Parlament:

„Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor. Urmează câteva zile în care tensiunile politice sunt ridicate, incertitudinile sunt numeroase și asta înseamnă că pot continua presiunile eventuale pe curs. Dar, cel puțin în perioada aceasta, observăm că piețele au spus ce au avut de spus și asistăm la o ușoară liniștire a piețelor”.

Maxim istoric pentru euro

Moneda naţională s-a depreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,1417 lei, în creştere cu 4,13 bani (0,8%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,1004 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

Este cea mai scăzută valoare din 2005, de când Banca Centrală calculează media la care au loc tranzacțiile valutare. O valoare apropiată a fost în 8 mai 2025, după ce George Simion a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3965 lei, în creştere cu 3,70 bani (+0,84%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3595 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5821 lei, în creştere cu 6,40 bani (1,16%), faţă de 5,5181 lei, cotaţia anterioară, înregistrând un maxim istoric.