Trotinetele electrice de închiriat, interzise într-un oraș din România, după moartea unui băiat de 15 ani. Ce spune primarul despre decizie

Primăria municipiului Piatra-Neamț a decis să interzică trotinetele electrice de închiriat, a anunțat vineri primarul Adrian Niță, după ce un adolescent în vârstă de 15 ani și-a pierdut viață după ce a căzut de pe o astfel de trotinetă.

„Am dispus demararea procedurilor legale pentru retragerea acordului de amplasare deţinut de firma ce închiriază trotinete electrice în Piatra-Neamţ, pentru ca asemenea drame să nu mai umbrească niciodată vieţile noastre”, a scris primarul municipiului Piatra-Neamț într-o postare pe Facebook.

Măsura va intra în vigoare de luni, a precizat edilul pentru News.ro.

Acesta a mai explicat că interdicția vizează doar trotinetele electrice de închiriat, nu și pe cele personale.

„La cele achiziţionate în regim propriu, un părinte, dacă o cumpără copilului, o dă şi cu un set de reguli, cu echipament eventual. Starea trotinetelor electrice de închiriat este precară, iar Poliţia nu poate lua o măsură coercitivă pentru că nu sunt supuse regimului juridic precum autoturismele, să facă o inspecţie tehnică periodică”, a explicat Niţă.

El a adăugat că, numai în acest an, au fost aplicate 166 de amenzi pentru nereguli privind trotinetele electrice de închiriat și au avut loc opt accidente, soldate cu un mort și șapte răniți, dintre care unul grav. Firma care le deține are la dispoziție două săptămâni pentru a elibera spațiile închiriate de la primărie.

Un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică

Pe 13 septembrie, un băiat de 15 ani care circula cu o trotinetă electrică pe strada Ștefan cel Mare din Piatra-Neamț s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. El a fost transportat la spital, unde a fost declarat decesul.

„Tragedia care l-a răpit dintre noi pe Tudor Juverdeanu, un tânăr nevinovat, lasă o rană adâncă în sufletele noastre. (…) Întreaga comunitate din Piatra-Neamț este alături de familia îndurerată”, a transmis primarul.

Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

„La data de 13 septembrie, în jurul orei 22:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor, în vârstă de 15 ani, din Piatra-Neamţ, se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ştefan cel Mare, s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe partea carosabilă. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea minorului, care a fost transportat la o unitate medicală. (…) Din păcate, unitatea medicală în care era internat a declarat decesul minorului”, se arată într-un comunicat al Poliţiei, transmis marţi Agerpres.

Aproape 400 de accidente în trei ani

Potrivit unui bilanț făcut de Ministerul de Interne, în perioada 30 iunie 2021-30 iunie 2024, au fost aproape 400 de accidente grave cu trotinete electrice în România. Mai exact, s-au înregistrat: 396 de accidente grave, 24 de persoane care și-au pierdut viața și 374 de persoane grav rănite.

Cele mai multe accidente cu trotinete au fost în București – 187 de accidente.

În luna august, un tânăr de 22 de ani care a trecut cu trotineta electrică pe culoarea roșie a semaforului a accidentat mortal o femeie care traversa regulamentar. Bărbatul a fost trimis în judecată.

