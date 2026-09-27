Piese donate Muzeului Textilelor de The Met – Patrimoniu textil românesc, în dialog cu tradiții din întreaga lume/ galerie foto

„Celebrăm The Met – Piese de vârf din donația The Metropolitan Museum of Art către Muzeul Textilelor” este deschisă la Muzeul Național de Artă al României începând cu 25 septembrie. Este prima dată de la inaugurarea Galeriei de Artă Orientală, în toamna lui 2024, când este organizată, în interiorul acesteia, o expoziție temporară. Este una care lasă lucrările „să respire”, prin care vizitatorul se poate plimba și poate observa fiecare țesătură, fiecare iță. Este o expoziție care reunește 50 de piese de patrimoniu mondial – costume din toate colțurile lumii din ultimele două secole.

Selecția a fost făcută de dr. Florica Zaharia, conservator emerit al Metropolitan Museum of Art din New York, unde a lucrat 28 de ani, din care 13 ani a condus Departamentul de conservare a textilelor, și fondatoare a Muzeului Textilelor, și de arhitectul Teodor Frolu, care se ocupă de extinderea muzeului de la Băița, proiect care are termen de inaugurare 2029.

Muzeul, cea mai mare colecție de artă textilă comparată și obiecte asociate din Europa de Est, a fost fondat în 2017 și are mai mult de 14.000 de obiecte textile și instrumentar folosit în producția textilă tradițională, jumătate dintre acestea reprezentând artă textilă românească.

Colecția muzeului este permanent îmbogățită prin achiziții noi și prin donații primite din țara și din străinătate. Printre cele mai importante donații: Metropolitan Museum of Art, alcătuită din 1.871 de artefacte, în majoritate costume aparținând la aproape 100 de culturi din jurul lumii (incluzând piese românești); donația din moștenirea Paul J. Smith, New York constând din 274 piese produse de diferite culturi în jurul lumii; Rodica Ioana Ghilea, artefacte românești; Midori Sato, artefacte japoneze, indiene și americane.

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