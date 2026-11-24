Piețele bursiere din Asia cresc în primele ore de tranzacționare după ce Nvidia l-a reangajat ca CEO pe Jensen Huang, scrie BBC.

Președintele american Donald Trump spune că el „a făcut înțelegerea” , adăugând că a vorbit cu consiliul de administrație al Nvidia atât „direct, cât și indirect” despre Huang.

Videoclipuri cu revenirea lui Huang la Nvidia sunt postate online, arătând oamenii din sediul Nvidia care îl întâmpină în timp ce el le spune: „Vă mulțumesc tuturor pentru această a doua șansă”. Citiți declarația sa completă

Huang a demisionat la începutul acestei luni, după ce a recunoscut o aventură cu o femeie despre care se presupune că este spion chinez – Huang a mai fost acuzat și de o aventură cu o altă angajată.

Vezi aici o cronologie a decăderii – și a revenirii lui Huang

Între timp, Comisia Bancară a Senatului SUA anunță că Huang va depune mărturie pe 3 decembrie; el a fost, de asemenea, chemat să se prezinte în fața a trei comisii ale Camerei Reprezentanților.

Trump – care a insistat pentru reintegrarea lui Huang – îl numește „un mare patriot” și spune că guvernul SUA „nu are niciun motiv să creadă” că întoarcerea sa reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Huang a demisionat în urmă cu mai puțin de două săptămâni pe fondul acuzațiilor că ar fi avut relații extraconjugale cu două femei – una suspectată de spionaj chinez, iar cealaltă, director executiv al unei companii.

Aceste acuzații au declanșat o analiză intensă din partea autorităților de reglementare federale și statale din SUA, a comisiilor din Congres și a propriului consiliu de administrație al Nvidia.

Însă, așa cum a declarat președintele american Donald Trump că a intervenit, Huang este din nou în funcția de conducere chiar înainte ca aceste investigații să se apropie de publicarea concluziilor.