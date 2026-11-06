Piețele bursiere: De la petrecere la corecții masive în 24 de ore: Nasdaq scade cu 5%, pierderi de 1,9 trilioane de dolari

De la euforie la panică, de la câștiguri istorice la lichidări masive, a fost nevoie de doar 24 de ore pentru ca petrecerea post-electorală de pe Wall Street să se transforme într-una dintre cele mai mari vânzări de acțiuni ale anului de pe piața bursieră.

Nasdaq o a scăzut cu aproximativ 5%, cu valoare de piață de 1,9 trilioane de dolari „șterse” din indice, în timp ce Dow Jones a pierdut peste 1.700 de puncte, pe măsură ce investitorii abandonează masiv acțiunile care au fost vedetele boom-ului inteligenței artificiale.

Miercuri, victoria zdrobitoare a democraților în alegerile de la jumătatea mandatului a alimentat speranța că Donald Trump va fi forțat să își reducă politicile agresive și să accelereze eforturile de a pune capăt războiului cu Iranul.

Astăzi, același rezultat al alegerilor este perceput de investitori într-un mod complet diferit. Atenția se mută de la speranțele de pace la riscul unor restricții mai dure asupra centrelor de date, semiconductorilor și investițiilor masive care susțin dezvoltarea inteligenței artificiale.

Iar întrebarea care începe să domine Wall Street este dacă „valul albastru” amenință să oprească cea mai mare tendință de investiții din ultimii ani.

Nasdaq în corecție, Dow pierde toată creșterea de ieri

Imaginea din ședința de joi este relevantă pentru intensitatea lichidărilor. Axat pe tehnologia avansată, Indicele Nasdaq Composite, a scăzut cu până la 5,3% intraday, intrând în teritoriul de corecție, fiind cu peste 10% sub maximul istoric atins luna trecută.

Indicele S&P 500 înregistrează pierderi de peste 4%, îndreptându-se spre cea mai proastă sesiune bursieră din aprilie 2025, când anunțurile tarifare ale lui Trump au șocat piețele internaționale.

Și mai impresionantă este inversarea de ritm a indicelui Dow Jones. Indicele industrial, care câștigase peste 1.500 de puncte, a scăzut acum cu până la 1.765 de puncte în timpul sesiunii, anulând întreaga creștere post-electorală.

Indicele Russell 2000, care urmărește companiile mai mici din SUA, a scăzut cu aproximativ 4,4% și intră, de asemenea, în teritoriul corecțiilor.

Scăderea este generalizată. Toate cele 11 sectoare ale indicelui S&P 500 se află în teritoriu negativ , tehnologia suportând cea mai mare presiune. Într-o singură sesiune, 419 acțiuni din indice au scăzut și doar 84 au crescut.

Prin urmare, acesta nu este un exercițiu tipic de obținere a profitului după creșterea de ieri. Vânzările masive se răspândesc pe piață, ceea ce ridică îngrijorări că este în curs o ajustare mai amplă a riscurilor.

IA trece de la un motor al creșterii la epicentrul crizei

În centrul turbulențelor se află industria care a fost cel mai important motor al creșterii pieței bursiere americane în ultimii patru ani: inteligența artificială.

Victoria zdrobitoare a democraților în ambele camere ale Congresului, combinată cu dominația lor în state cruciale, stârnește temeri cu privire la un cadru de reglementare mai strict pentru construirea și operarea centrelor de date uriașe necesare dezvoltării inteligenței artificiale.

Texasul se află în centrul acestor preocupări. Guvernatoarea nou aleasă, Gina Hinojosa, a pledat pentru un moratoriu imediat asupra dezvoltării de noi centre de date într-un stat care este unul dintre cele mai importante centre ale infrastructurii tehnologice americane.

În același timp, senatorul Bernie Sanders a cerut un moratoriu național asupra dezvoltării de noi centre de date, invocând impactul asupra mediului, consecințele asupra ocupării forței de muncă și riscurile mai ample generate de extinderea necontrolată a tehnologiei.

Investitorii încep acum să calculeze ce ar însemna o astfel de schimbare de politică pentru companiile care au investit sute de miliarde de dolari în infrastructura inteligenței artificiale.

Ohsung Kwon, strateg șef pentru acțiuni la Wells Fargo, a declarat pentru Bloomberg că piața începe să prevadă restricții mai stricte asupra centrelor de date, în special în Texas.

Problema este că construcția acestor instalații este direct legată de cererea de semiconductori avansați, echipamente de rețea, sisteme de răcire, electricitate și servicii specializate de cloud computing.

Prin urmare, o potențială frână în calea dezvoltării centrelor de date ar putea afecta întregul lanț al inteligenței artificiale, de la Nvidia până la companiile care furnizează infrastructura pentru antrenarea și operarea modelelor mari de IA.

Masacrul semiconductorilor – acțiunile IA scad cu 17%

Cele mai mari pierderi sunt înregistrate în companiile de semiconductori și în afacerile direct legate de extinderea infrastructurii de inteligență artificială.

Acțiunile Nvidia și Broadcom au scăzut cu aproximativ 8% , Oracle cu 7%, iar Qualcomm cu 10%, în ciuda raportării unor câștiguri care au depășit estimările analiștilor. Investitorii se concentrează pe previziunile mai slabe ale companiei pentru trimestrele următoare.

Alte companii din industrie sunt supuse unei presiuni și mai mari. AMD și Micron au scăzut cu aproximativ 15%, Arm cu 17%, respectiv a scăzut cu 12%, în timp ce Astera Labs și MACOM au scăzut 18% .

ETF-ul SOXX, care urmărește acțiunile americane ale semiconductorilor, a scăzut cu aproape 11% și se îndreaptă spre cea mai slabă performanță zilnică din martie 2020, când pandemia a provocat o panică pe piața bursieră globală.

De asemenea, în centrul atenției se află așa-numitele companii neocloud, care oferă putere de calcul specializată pentru aplicații de inteligență artificială.

CoreWeave a scăzut cu 13%, Nebius cu 16%, iar Iren cu 17%.

Acestea sunt companii ale căror evaluări se bazează în mare măsură pe așteptarea că cheltuielile pentru infrastructura de inteligență artificială vor continua să crească într-un ritm rapid.

Chiar acest scenariu este acum pus sub semnul întrebării.

Barclays: Vânzări forțate de 135 de miliarde de dolari în curs de desfășurare

Unul dintre cele mai semnificative riscuri pentru continuarea sesiunii și a zilelor următoare nu este legat direct de fundamentele companiilor, ci de funcționarea fondurilor de investiții în sine.

Conform estimărilor Barclays citate de Bloomberg, așa-numitele fonduri de control al volatilității, adică fonduri care își ajustează automat expunerea la acțiuni în funcție de volatilitatea pieței, ar putea vinde aproximativ 135 de miliarde de dolari în contracte futures pe acțiuni americane în următoarele 24 până la 48 de ore.

Dacă estimarea se confirmă, ar fi cea mai mare ajustare a expunerii acestor fonduri din decembrie 2018.

Importanța avertismentului este mare. Atunci când volatilitatea crește brusc, aceste fonduri sunt obligate de regulile de gestionare a riscurilor să își limiteze pozițiile.

Aceste vânzări pot amplifica și mai mult scăderea prețurilor, provocând un nou val de volatilitate și, în consecință, lichidări suplimentare.

Acesta este un mecanism care poate transforma o corecție inițială într-o vânzare independentă.

Matt Maley, strateg șef la Miller Tabak, consideră că mișcările acțiunilor semiconductorilor încep să semene cu vânzări forțate, care se transmit acum întregului sector tehnologic.

El explică faptul că investitorii aud avertismente despre o potențială bulă a inteligenței artificiale de mai bine de un an. Acum, când acțiunile din domeniul tehnologiei sunt în scădere, în loc să-și mute pur și simplu capitalul către alte sectoare, aceștia aleg din ce în ce mai mult să apeleze la lichiditate.

Indicele fricii crește vertiginos – căderea se răspândește peste tot

Schimbarea bruscă a sentimentului investițional se reflectă în indicele de volatilitate VIX, așa-numitul „indice al fricii” de pe Wall Street.

Indicele VIX a crescut intraday la 28,09 puncte, cel mai ridicat nivel din 31 martie, în timp ce într-o citire mai recentă se situează în jurul valorii de 25 de puncte, cu o creștere zilnică de peste 50%.

Intensitatea lichidărilor nu lasă neafectate companiile care nu sunt direct legate de inteligența artificială.

Acțiunile Caterpillar au scăzut cu aproximativ 5%, JPMorgan și Boeing cu 4%, în timp ce Nike a scăzut cu 3%.

Răspândirea pierderilor întărește îngrijorările că investitorii nu se mai limitează la revizuirea evaluărilor companiilor de tehnologie, ci își reduc expunerea generală la riscul pieței bursiere.

Keith Lerner, directorul de investiții la Truist Wealth, subliniază la CNBC că, spre deosebire de sesiunea de ieri, scăderea de astăzi a pieței tehnologice este atât de mare încât începe să tragă în jos întreaga piață.

Această imagine provoacă îngrijorare și în rândul investitorilor care crezuseră că victoria alegerilor democrate va fi punctul de plecare al unui nou ciclu ascendent.

După cum comentează Jay Hatfield, șeful Infrastructure Capital Advisors, în Wall Street Journal, aceasta este o adevărată panică, centrată pe semiconductori și posibilitatea unei încetiniri a investițiilor în inteligență artificială.

UBS: 30% din noile centre de date vor fi în pericol până în 2028

Îngrijorarea cu privire la efectele schimbărilor politice asupra dezvoltării inteligenței artificiale nu se limitează la considerații generale.

Conform unei analize UBS citate de Reuters, aproximativ 30% din capacitatea suplimentară proiectată a centrelor de date din SUA pentru 2028 ar putea fi în pericol din cauza unor potențiale suspendări ale construcțiilor.

Este o evaluare care explică de ce investitorii reacționează atât de puternic. Dacă construcția de noi centre de date este amânată, comenzile pentru procesoare, sisteme de stocare, echipamente electrice și servicii cloud ar putea fi afectate.

Cu toate acestea, riscul politic se adaugă la o ecuație economică deja dificilă. Costurile ridicate ale împrumuturilor, cheltuielile uriașe de capital și incertitudinea cu privire la momentul în care investițiile în inteligență artificială vor începe să producă randamentele așteptate au stârnit îngrijorări cu mult înainte de alegeri.

„Piața trece de la promisiunea inteligenței artificiale latemeri privind costul acesteia”, a declarat pentru Reuters Ted Parkhill, fondatorul Incline Investment Management.

Observația sa rezumă schimbarea mai profundă care are loc pe Wall Street. Întrebarea nu mai este doar cât de repede se va dezvolta inteligența artificială, ci și ce companii vor putea transforma această creștere în profituri reale.

JPMorgan prevede o restructurare a pozițiilor, nu o abandonare completă a inteligenței artificiale

În ciuda intensității lichidărilor, nu toți analiștii sunt de acord că piața se confruntă cu o schimbare fundamentală a preferințelor de investiții.

Echipa de instrumente derivate pe acțiuni a JPMorgan consideră că mișcările de astăzi sunt mai degrabă legate de restructurarea pozițiilor existente decât de o adevărată mutare a capitalului pe termen lung.

Christina Jones de la JPMorgan subliniază că nu observă o schimbare masivă a clienților către acțiunile care au fost lăsate în urmă în perioada anterioară de creștere.

Dimpotrivă, se observă o redistribuire mai selectivă în cadrul sectorului tehnologic, cu preferință pentru companiile mari, de înaltă calitate, care dispun de o finanțare solidă și controlează infrastructurile critice de putere de calcul.

Distincția este esențială. Giganții tehnologici cu fluxuri de numerar puternice și acces la capital se află într-o poziție diferită față de companiile mai mici, care se bazează pe împrumuturi și pe așteptarea unei creșteri continue a cererii.

Aceasta ar putea însemna că piața nu abandonează complet inteligența artificială, ci începe să separe mai strict adevărații câștigători de companiile ale căror evaluări se bazează în principal pe promisiuni viitoare.

Petrol, obligațiuni și Fed: A doua interpretare a crizei

Turbulențele de astăzi nu se limitează la acțiuni. Investitorii își revizuiesc, de asemenea, pozițiile pe piețele energetice, de obligațiuni și de rate ale dobânzii.

Prețul țițeiului Brent se apropie de 98 de dolari pe baril , după scăderea de ieri cauzată de optimismul cu privire la un posibil sfârșit al războiului cu Iranul.

Creșterea este o reamintire a faptului că așteptările pentru pace nu echivalează cu un acord și că riscurile la adresa aprovizionării globale cu energie persistă.

Pe piața obligațiunilor, în schimb, există o căutare de mijloace de siguranță. Randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani scade la aproape 4,84%, pe măsură ce investitorii cresc cererea de titluri de stat.

Prăbușirea acțiunilor afectează și așteptările privind următoarea decizie a Rezervei Federale.

Conform instrumentului FedWatch al CME, probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la ședința din 9 decembrie este limitată la 70,1%, în scădere de la 82,7% de miercuri.

În consecință, probabilitatea menținerii ratelor dobânzilor în intervalul actual de 3,75%-4% crește la 29,9%.

Prin urmare, piața continuă să considere o nouă creștere mai probabilă, însă intensitatea presiunilor de pe piața bursieră limitează așteptările privind o nouă înăsprire.

Între timp, investitorii așteaptă vineri datele privind ocuparea forței de muncă în SUA, căutând noi indicii despre starea economiei și următorii pași ai Fed.

Este acesta începutul unei corecții mai ample?

Întrebarea crucială este dacă prăbușirea de astăzi reprezintă o reevaluare violentă, dar temporară, sau începutul unei perioade mai prelungite de slăbiciune.

Cem Karsan, manager de fonduri de volatilitate și fondator al Kai Wealth, avertizează prin intermediul Wall Street Journal că piețele intră într-o perioadă deosebit de periculoasă.

El s-a poziționat în produse derivate complexe care pot genera profituri în cazul unei creșteri suplimentare a volatilității, estimând că o încetinire a investițiilor în inteligența artificială ar putea afecta și economia americană în general.

Există, însă, și interpretarea opusă. Conform datelor Goldman Sachs, indicele S&P 500 a înregistrat un câștig mediu de 15,5% în cele 12 luni de după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, cu o performanță pozitivă în toate cele 18 astfel de cazuri din 1954.

Strategul Ioannis Blekos de la Goldman Sachs subliniază că, din punct de vedere istoric, cele douăsprezece luni care urmează alegerilor de la jumătatea mandatului reprezintă cea mai puternică perioadă din ciclul electoral american de patru ani.

Mai mult, câștigurile companiilor continuă să prezinte o imagine relativ pozitivă. Având în vedere că aproximativ trei sferturi din capitalizarea de piață a indicelui S&P 500 au raportat deja rezultate, 84% dintre companii au depășit estimările privind câștigurile.

Aceste cifre nu garantează o redresare. Cu toate acestea, ele sugerează că actualele tulburări nu sunt încă însoțite de o prăbușire generalizată a fundamentelor corporative.

De la ușurarea politică la teama pentru dezvoltare

Cea mai mare contradicție a ultimelor 24 de ore este că Wall Street reacționează în două moduri complet diferite la același eveniment politic.

Miercuri, victoria democraților a fost interpretată ca un factor de stabilitate: mai puțină libertate de mișcare pentru Trump, șanse mai mari de dezescaladare diplomatică cu Iranul și o limitare a intervențiilor politice surpriză.

Joi, investitorii se concentrează pe posibilitatea ca noul echilibru politic să încetinească investițiile care au susținut o mare parte din creșterea economică a SUA.

Diferența nu este mică. Cheltuielile pentru inteligența artificială nu numai că au stimulat evaluările pieței bursiere. Au alimentat investițiile în infrastructură, au crescut cererea de energie și au creat noi activități în întreaga economie.

Prin urmare, o încetinire bruscă ar putea avea implicații mult dincolo de Silicon Valley.

Wall Street se confruntă acum cu o dilemă dificilă: schimbările politice pot reduce riscul geopolitic, dar, în același timp, pot crește incertitudinea în jurul celui mai puternic motor al creșterii pieței bursiere.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici: