Piețele bursiere: Scădere masivă a acțiunilor tehnologice . Neliniști din cauza scumpirii petrolului

Două preocupări diferite, dar la fel de puternice, au lovit Wall Street simultan joi: noua creștere a prețului petrolului peste 100 de dolari pe baril și îndoielile tot mai mari cu privire la faptul că investițiile masive ale giganților tehnologici în inteligența artificială vor da roade în curând.

Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu peste 600 de puncte, S&P 500 a pierdut 1,4%, în timp ce Nasdaq a scăzut cu 2,3%, cea mai mare presiune fiind concentrată pe acțiunile tehnologice.

Acțiunile Tesla au scăzut cu 14%, îndreptându-se spre o pierdere de 201 miliarde de dolari a valorii de piață într-o singură sesiune. Acțiunile Alphabet au scăzut cu 6,5%, în timp ce Amazon, Microsoft, Meta, Texas Instruments și Intel au înregistrat, de asemenea, pierderi semnificative.

Brent depășește bariera de 100 de dolari

Noua aversiune față de risc a fost declanșată inițial de creșterea bruscă a prețurilor petrolului, în urma anunțului făcut de houthi că au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie.

Contractele futures Brent au crescut cu până la 8%, depășind 100 de dolari pe baril, în timp ce țițeiul american WTI a crescut cu aproximativ 6% și s-a tranzacționat peste 92 de dolari.

Prețurile au revenit la cele mai înalte niveluri de când Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord provizoriu luna trecută pentru a pune capăt războiului, dar piața vede acum riscul unei reveniri mai ample, deoarece nici Washingtonul, nici Teheranul nu dau vreun semn de dezescaladare.

Îngrijorările au fost amplificate de Donald Trump, care a avertizat că Statele Unite vor distruge un pod sau o centrală electrică iraniană pentru fiecare nou atac asupra unei nave din Strâmtoarea Hormuz.

Ulterior, președintele american a declarat pentru Axios că are în vedere un „atac masiv” împotriva Iranului, care ar fi „mai mare ca niciodată”, adăugând că este aproape de a lua o decizie.

Petrolul crește și costul banilor

Creșterea prețurilor țițeiului nu s-a limitat la piața energiei. S-a extins și asupra obligațiunilor, deoarece investitorii se tem că prețurile mai mari ale petrolului vor alimenta inflația și vor obliga banca centrală a SUA să mențină ratele dobânzilor ridicate sau chiar să le majoreze din nou. BCE este pregătită la următoarea ședință a boardului să majoreze propriile rate ale dobânzilor.

Randamentul obligațiunii de trezorerie americane pe 10 ani a depășit 4,7%, atingând cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025. Randamentul obligațiunii pe doi ani a depășit 4,35%, reflectând așteptările pentru o politică monetară mai strictă.

Piețele monetare prevăd acum o probabilitate de aproximativ 35% de creștere a ratei dobânzii chiar și la următoarea ședință a Fed, față de doar 10% acum o săptămână. O creștere până în septembrie este considerată deja inclusă în prețuri.

„Este greu să ignori conflictul, nu doar din cauza prețurilor petrolului, ci și din cauza presiunilor de-a lungul curbei randamentelor”, a declarat Ross Mayfield, strateg de investiții la Baird, citat de Naftemporiki. El a spus că piețele vor reveni la Iran în următoarele două-trei luni.

Alphabet redeschide dezbaterea despre „gaura neagră” a inteligenței artificiale

Șocul geopolitic a coincis cu un nou test pentru acțiunile giganților tehnologici.

Alphabet a raportat rezultate solide, dar acțiunile sale au fost în cădere liberă, deoarece compania-mamă, Google, și-a majorat previziunile de cheltuieli de capital pentru 2026 la 195 – 205 miliarde de dolari, de la 180 – 190 de miliarde de dolari anterior

Compania a atribuit creșterea cererii puternice pentru infrastructura de inteligență artificială. Cu toate acestea, investitorii sunt din ce în ce mai precauți față de sumele uriașe pe care cele mai mari grupuri de cloud le investesc în centre de date, microcipuri și putere de calcul.

Alphabet, Meta, Microsoft și Amazon au anunțat cheltuieli totale care ar putea ajunge la 725 de miliarde de dolari în acest an pentru a-și dezvolta ambițiile în domeniul inteligenței artificiale.

Piața cere acum dovezi tangibile că aceste investiții generează venituri noi și nu se limitează la cheltuieli excesive care reduc profitabilitatea și fluxul de numerar.

Tesla a pierdut 201 miliarde de dolari

Lovitura a fost și mai severă pentru Tesla, care a scăzut cu 14% după ce rezultatele din al doilea trimestru au fost sub așteptări.

Compania a înregistrat o pierdere semnificativă de profit, în timp ce cheltuielile operaționale au crescut mai rapid decât veniturile. Cheltuielile de capital au totalizat 5,8 miliarde de dolari, în mare parte datorită investițiilor în inteligență artificială și robotică, ceea ce a dus compania la un flux de numerar liber negativ pentru prima dată în doi ani.

Atât Tesla, cât și Alphabet au înregistrat un flux de numerar liber negativ în al doilea trimestru, alimentând îngrijorările că până și cele mai puternice companii de pe piață încep să resimtă impactul cursei investiționale.

Ședința de joi a scos astfel în evidență noua ecuație dificilă pentru Wall Street: petrolul peste 100 de dolari amenință să readucă inflația și creșterile ratelor dobânzilor, în timp ce tehnologia este chemată să demonstreze că cea mai scumpă bătălie a investițiilor din istoria sa poate fi într-adevăr transformată în profituri.