Pinacoteca București – Palatul Dacia-România, în curs de reabilitare

Lucrările de reabilitare au debutat la Palatul Dacia-România din centrul Capitalei, prevăzut să găzduiască Pinacoteca București. Muzeul Municipiului București (MMB) a predat clădirea în primăvară, așa cum era stabilit, și organizarea șantierului a debutat la începutul verii.

„Acum este curățat locul, apoi vor începe să decoperteze pereții, să consolideze fundațiile, interior și exterior, să facă hidroizolarea, în această toamnă. În momentul de față, șantierul nu e organizat în exterior. Mai sunt de obținut niște aprobări, pentru că trebuie să ocupe strada Stavropoleos, care este mai îngustă și se apropie de biserica Stavropoleos cu schelele și organizarea. Dar probabil în această toamnă, spre final, vor fi și spațiile din exterior organizate pentru șantier”, a declarat Adrian Majuru, directorul MMB, pentru Curatorial.

La începutul lunii mai, Răzvan Munteanu, director executiv la Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.) de la Primăria Municipiului București, a precizat pentru Curatorial că de lucrări se va ocupa compania Concelex, după un concurs la care au fost depuse trei oferte.

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