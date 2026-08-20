Pirații somalezi au preluat controlul unui petrolier în largul coastelor Yemenului

Şase indivizi înarmaţi au preluat joi controlul asupra unui petrolier în largul coastei Yemenului, iar nava se îndreaptă acum spre Somalia, incident care confirmă recrudescenţa acţiunilor piraţilor somalezi din ultimele luni, informează agenţiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Potrivit companie britanice de securitate Vanguard, este vorba despre petrolierul SEAMULL, cunoscut şi sub numele de SIBU 1, care a fost deturnat la 136 de mile nautice (aproximativ 250 km) în largul coastei oraşului Al-Mukalla din sudul Yemenului.

Şase piraţi înarmaţi au preluat controlul navei, care acum se îndreaptă spre Somalia, au transmis agenţia britanică de securitate maritimă UKMTO şi Centrul de Securitate Maritimă pentru Oceanul Indian (MSCIO), centru asociat misiunii navale europene Atalanta.

„Un petrolier a transmis iniţial un mesaj SOS (…) semnalând că a fost abordat de o navă neautorizată în timp ce naviga spre vest” în Golful Aden, a precizat MSCIO, îndemnând navele din zonă să fie vigilente.

După un vârf în anul 2011, actele de piraterie în largul Somaliei au scăzut semnificativ, în urma desfăşurării unor misiuni internaţionale, creării unei unităţi de poliţie maritimă instruite de UE în provincia somaleză Puntland şi diverselor măsuri luate de armatorii navelor, precum stabilirea unor rute de navigaţie mai departe de coastă, creşterea vitezei navelor, gărzi înarmate pe nave şi amenajarea unor protecţii care îngreunează urcarea persoanelor neautorizate la bord.

Frecvenţa actelor de piraterie a crescut însă din nou anul acesta în largul provinciei somaleze nord-estice Puntland. Cel puţin cinci nave sunt încă în mâinile piraţilor somalezi, ultima fiind deturnată lunea trecută.

Somalia se află într-o stare de conflict şi haos din anul 1991, când dictatorul Mohamed Siad Barre a fost înlăturat de la putere. De atunci, grupările armate rivale şi liderii militari islamişti îşi dispută supremaţia, iar navigaţia comercială este permanent ameninţată de atacurile piraţilor.