Plaje din Franța vor fi patrulate de trupe de intervenție ca parte a unui nou acord cu Londra

Polițiști instruiți pentru intervenții în caz de revoltă vor fi trimiși pe plajele din Franța, ca parte a unui nou acord în valoare de 662 de milioane de lire sterline cu Marea Britanie, menit să oprească migranții ilegali să traverseze Canalul Mânecii, anunță BBC.

Ministrul britanic de interne Shabana Mahmood a semnat joi acordul pe trei ani cu Franța, care prevede trimiterea a cel puțin 50 de polițiști instruiți în „tactici de control al revoltelor și al mulțimilor”, pentru a face față violențelor și „mulțimilor ostile”.

Acordul va implica desfășurarea de către Franța a unor echipamente în valoare de milioane de euro, inclusiv drone, două elicoptere și un sistem de camere, pentru a intercepta traficanții de persoane și migranții ilegali.

Miniștrii au declarat că aproximativ 100 de milioane de lire din finanțarea britanică ar putea fi redirecționate sau retrase după un an, dacă nu sunt oprite suficiente traversări.

Guvernul britanic nu a confirmat ce obiective ar trebui să atingă partea franceză pentru a păstra finanțarea.

Marea Britanie cere Franței să oprească traversările ilegale pe plaje

Ca parte a acordului, Ministerul de Interne de la Londra afirmă că se așteaptă de asemenea ca un centru de din Dunkerque, anunțat inițial de guvernul precedent în 2023, să fie finalizat până la sfârșitul anului.

Odată construit, centrul cu o capacitate de 140 de locuri și deservit de peste 200 de ofițeri, se va concentra pe înlăturarea migranților din Eritrea, Afganistan, Iran, Sudan, Somalia, Etiopia, Irak, Siria, Vietnam și Yemen, a precizat ministerul.

Aceste sunt primele 10 țări de origine ale persoanelor care au traversat anul trecut Canalul în ambarcațiuni mici.

La semnarea acordului, Mahmood a declarat că acesta este un „acord de referință” care „ne va echipa cu adevărat pentru a-i urmări pe traficanții de persoane”.

Ea a spus că guvernul britanic investește bani în „combinația potrivită de competențe și capacități despre care știm că va funcționa pe plaje pentru a reduce traversările”.

Cele două țări nu au reușit să reducă traversările Canalului Mânecii de către migranți ilegali

Traversările Canalului au crescut în ultimii trei ani, 41.472 de persoane ajungând în Marea Britanie cu ambarcațiuni mici în 2025. Acest lucru a stârnit critici potrivit cărora aplicarea legii de către autoritățile franceze s-a deteriorat.

Sâmbătă, 602 migranți au ajuns la Dover în nouă bărci, ridicând numărul total al sosirilor de până acum, în 2026, la peste 6.000.

Traversările fluctuează pe parcursul anului, condițiile meteorologice fiind adesea un factor care influențează numărul celor care fac această călătorie.

Vorbind cu BBC într-o tabără de migranți din nordul Franței, un bărbat a spus că în această țară este fără adăpost, dar în Marea Britanie ar putea trăi „ca o ființă umană normală”.

Explicând de ce speră să ajungă în țara insulară, o femeie a spus: „Există o democrație în Regatul Unit – tot ce îți oferă este bun, ne protejează.”