Plan Roşu de Intervenţie în Avrig, unde mai multe persoane aflate la o petrecere acuză simptome de toxiinfecție alimentară

Autorităţile din judeţul Sibiu au activat, sâmbătă seară, Planul Roşu de Intervenţie la o sală de evenimente din Avrig, după ce cel puțin 11 persoane au acuzat simptome specifice unei toxiinfecţii alimentare.

Potrivit unei informări a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, la nivelul judeţului a fost activat sâmbătă seară Planul Roşu de Intervenţie, după ce la o sală de evenimente din oraşul Avrig mai multe persoane au solicitat asistenţă medicală întrucât acuză simptomatologie de toxiinfecţie alimentară.

La faţa locului sunt mobilizate la acest moment trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, şase ambulanţe SAJ şi o autospecială de transport personal şi victime multiple.

Conform ISU, 11 persoane au acuzat până acum simptome, acestea fiind evaluate medical.

Potrivit sursei citate, misiunea este în desfăşurare.