Planul de acțiune al omenirii pentru momentul în care extratereștrii ne trimit un mesaj

S-ar putea să nu dureze mult până când un semnal de la o civilizație extraterestră avansată va ajunge pe Pământ.

Există însă un plan, care include opt puncte cheie despre cum să gestionezi un posibil semnal din spațiul cosmic , servind drept ghid pentru unul dintre cele mai importante momente din istoria omenirii.

Oamenii de știință sunt îndemnați să trateze orice potențial semnal extraterestru cu extremă precauție, să îl verifice prin intermediul mai multor echipe independente și să țină descoperirile neconfirmate sub strictă supraveghere pentru a evita alarme false.

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Dacă existența vieții extraterestre inteligente este confirmată, cercetătorii ar trebui să informeze imediat publicul, comunitatea științifică și Organizația Națiunilor Unite, făcând totodată publice datele relevante pentru verificare independentă.

Protocoalele includ, de asemenea, protejarea semnalului de interferențe, păstrarea tuturor înregistrărilor în depozite securizate din întreaga lume și crearea unei echipe internaționale dedicate pentru a ajuta la gestionarea consecințelor descoperirii.

Cercetătorii sunt avertizați să nu trimită un răspuns unei civilizații extraterestre fără a consulta mai întâi comunitatea internațională prin intermediul unor organizații precum Națiunile Unite.

Planul recunoaște, de asemenea, pericolele erei rețelelor sociale, cerând oamenilor de știință să combată dezinformarea, să răspundă rapid la zvonuri și să protejeze cercetătorii care s-ar putea afla în centrul uneia dintre cele mai mari știri din istoria omenirii.

Pașii

Întrucât administrația Trump a publicat în ultimele săptămâni zeci de dosare legate de OZN-uri, creatorii planului spun că vor să prevină o alarmă falsă care să provoace haos global. Planul detaliază pașii care trebuie urmați dacă oamenii de știință cred că au identificat dovezi ale unei civilizații extraterestre inteligente.

Astrofizicienii și președintele comitetului de căutare a inteligenței extraterestre (SETI) al Academiei Internaționale de Astronautică (IAA) sfătuiesc oamenii de știință să nu se grăbească să anunțe o potențială descoperire. SETI este domeniul științific care caută semnale radio și laser artificiale din spațiu.

Potrivit cercetătorilor, orice semnal misterios trebuie supus unei examinări ample de către grupuri independente, observatoare și organizații care utilizează diferite instrumente și metode pentru a determina dacă este un fenomen real sau o indicație falsă. Oamenii de știință subliniază că datele inițiale pot fi incomplete, înșelătoare sau dificil de interpretat, ceea ce înseamnă că procesul de verificare poate dura luni sau chiar ani.

Dacă dovezile rezistă acestei examinări și cercetătorii sunt convinși că provin de la inteligență extraterestră, protocoalele prevăd anunțarea publică imediată. Descoperirea va fi făcută cunoscută nu numai comunității științifice, ci și Națiunilor Unite și organizațiilor internaționale active în domeniile astronomiei, explorării spațiului și comunicațiilor.

Zvonuri, protocoale și actualizări

Planul prevede, de asemenea, ca datele primare să fie făcute publice, astfel încât oamenii de știință din întreaga lume să le poată examina, să conteste concluziile și să încerce o confirmare independentă.

Recunoscând pericolele erei rețelelor sociale, ghidurile pun un accent deosebit pe combaterea dezinformării și a zvonurilor. Cercetătorii sunt încurajați să comunice deschis și sincer cu publicul, distingând clar informațiile confirmate de speculații.

Protocoalele recunosc, de asemenea, că un om de știință care descoperă dovezi ale inteligenței extraterestre poate deveni brusc una dintre cele mai faimoase persoane din lume. Instituțiile științifice sunt chemate să protejeze cercetătorii de hărțuire, amenințări la adresa securității și consecințe profesionale, asigurându-se în același timp că informațiile corecte continuă să ajungă la public.

Dacă semnalul este confirmat, fiecare dovadă va trebui păstrată și stocată în mai multe locații securizate din întreaga lume. Datele, metodele de analiză și codul de calculator utilizate pentru studierea semnalului vor fi stocate astfel încât generațiile viitoare de oameni de știință să poată revedea descoperirea.

Planul include chiar măsuri de protejare a semnalului în sine. Dacă dovezile apar sub formă de unde radio sau alte semnale electromagnetice, oamenii de știință sunt îndemnați să caute acorduri internaționale care să protejeze frecvențele relevante de interferențe sau perturbări.

Un comitet internațional post-detectare va fi apoi creat pentru a ajuta la interpretarea descoperirii și a ghida răspunsul global. Acest grup va include experți din știință, etică, drept, comunicare și științe sociale, cu scopul de a ajuta omenirea să gestioneze consecințele realizării că nu suntem singuri în Univers.

Poate cea mai frapantă predicție se referă la ce se va întâmpla în continuare. Chiar dacă omenirea primește un mesaj de la o civilizație extraterestră, oamenilor de știință li se spune în mod explicit să nu răspundă. Orice decizie de a trimite un răspuns va necesita consultări internaționale prealabile cu Națiunile Unite și alte organizații globale. Până la finalizarea acestor proceduri, nu se va trimite niciun răspuns.

Partea finală a planului subliniază faptul că orice descoperire a vieții extraterestre inteligente trebuie tratată cu transparență, integritate și un simț al responsabilității față de întreaga umanitate, recunoscând că un astfel de eveniment s-ar număra printre cele mai semnificative momente din istoria speciei umane.