Planul Europei de a se reînarma, criticat din nou de SUA: „Suntem mai puternici atunci când lucrăm împreună”

Presiunea de a introduce prevederi de tipul „Made în Europa” în inițiativele de reînarmare riscă să îndepărteze aliații din NATO și să afecteze securitatea colectivă, a declarat miercuri Andrew Puzder, ambasadorul Statelor Unite pe lângă Uniunea Europeană, relatează Euronews.

„Atunci când viețile oamenilor sunt în joc, capacitatea și disponibilitatea ar trebui să determine soluția, nu geografia”, a declarat Puzder într-un discurs pe care l-a susținut la un summit organizat de Euronews pe teme de apărare.

„Nu ne putem permite să creăm obstacole interne”, a subliniat diplomatul american.

Puzder a propus în schimb conceptul de „Made in NATO” ca abordare alternativă, care ar permite un acces mai larg companiilor americane din domeniul apărării la inițiativele de înarmare de pe continent.

Washingtonul a folosit anterior canalele diplomatice pentru a-și exprima opoziția față de astfel de inițiative, pe fondul îngrijorărilor Casei Albe că marile companii din industria apărării ar putea pierde contracte profitabile din cauza viziunii „Made in Europe”, susținută puternic de Comisia Europeană.

Executivul comunitar condus de Ursula von der Leyen a propus în primăvara anului trecut creșterea masivă a cheltuielilor militare și alocarea în comun a resurselor pentru proiecte de apărare, în contextul în care Europa se pregătea deja pentru reducerea prezenței militare a SUA pe continent sub administrația Trump.

„Suntem mai puternici atunci când lucrăm împreună”, a insistat miercuri ambasadorul american Puzder, adăugând că „trebuie să reușim împreună”.

Andrew Puzder, ambasadorul american pe lângă UE, FOTO: Nicolas Tucat / AFP / Profimedia

Îngrijorări tot mai mari în NATO privind securitatea Europei

Mai devreme în cursul summitului, ministrul belgian al Apărării Theo Francken le-a transmis omologilor săi europeni un avertisment tranșant: Europa se va confrunta cu „o iarnă întunecată”, pe fondul multiplicării amenințărilor hibride.

Francken a cerut de asemenea aliaților ca „totul să se miște mai repede” în ceea ce privește extinderea apărării antiaeriene pentru a proteja continentul de atacurile aeriene ale Rusiei, inclusiv pentru a combate dronele propulsate de motoare cu reacție „care vin cu 600 de kilometri pe oră”.

„Avem nevoie de apărare antiaeriană, apărare antiaeriană, apărare antiaeriană”, a subliniat Francken, adăugând că Europa are nevoie de stocuri mai mari, de o producție mai ridicată și de o bază industrială mai extinsă.

„Totul trebuie să se miște mai repede”, a subliniat el.

Incidentele recente care au implicat drone și alte forme de activitate hibridă suspectată au sporit de asemenea atenția acordată protejării infrastructurii critice și capacității Europei de a răspunde amenințărilor aflate sub pragul unui conflict armat convențional.

Ursula von der Leyen a descris astfel de incidente ca făcând parte dintr-o „nouă eră a securității europene”.