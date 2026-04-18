Planul lui Elon Musk pentru criza locurilor de muncă provocată de AI. Experții avertizează: „Este periculos și înșelător”

Elon Musk vorbește despre un viitor în care munca devine opțională, iar statul plătește tuturor un venit ridicat. În timp ce miliardarul promite o eră a abundenței, experții financiari sunt sceptici, potrivit Business Insider.

Miliardarul consideră că are o soluție pentru pierderea locurilor de muncă cauzată de inteligența artificială: statul să asigure tuturor un trai decent.

„Venitul universal ridicat, acordat prin cecuri emise de guvernul federal, este cea mai bună soluție pentru a combate șomajul provocat de AI”, a declarat directorul general al Tesla și SpaceX într-o postare publicată joi seara pe X.

„AI și robotica vor produce bunuri și servicii cu mult peste creșterea masei monetare, așa că nu va exista inflație”, a adăugat Musk.

Compania de consultanță Boston Consulting Group estimează că inteligența artificială ar putea elimina între 10% și 15% din locurile de muncă din SUA în următorii cinci ani, afectând până la 25 de milioane de persoane. De asemenea, o analiză realizată anul trecut de Goldman Sachs indică faptul că 2,5% dintre lucrătorii americani riscă să își piardă jobul.

Venitul universal ridicat (UHI) este o versiune mai generoasă a venitului universal de bază (UBI). În timp ce UBI acoperă doar cheltuielile esențiale, precum chiria și hrana, UHI le-ar permite oamenilor un stil de viață prosper.

Peter Diamandis, unul dintre cei mai importanți experți în domeniul financiar, a afirmat că UHI va deveni posibil nu prin acordarea unor sume mai mari de bani, ci prin reducerea costurilor tuturor serviciilor, de la alimentație și energie până la asistență medicală și educație.

„Când AI și robotica vor reduce costul celor cinci categorii majore ale vieții cu mai mult de jumătate, un cec de 3.000 de dolari pe lună, care astăzi abia acoperă nevoile de bază, va asigura o viață cu adevărat prosperă”, a scris el într-o postare din martie pe Substack. „Cecul nu devine mai mare”, a adăugat el. „Lumea devine mai ieftină. Atunci UBI devine UHI.”

Karl Widerquist, profesor la Universitatea Georgetown și autor al mai multor cărți despre venitul universal de bază (UBI), a declarat pentru Business Insider că „Musk are dreptate” privind potențialul venitului universal, dar greșește concentrându-se doar pe șomaj.

„În ceea ce privește inflația, predicția lui Musk s-ar putea adeveri, dar nu ar trebui să ne bazăm pe asta”, a spus Widerquist, subliniind că, deși PIB-ul s-a multiplicat în ultimii 50 de ani, majoritatea beneficiilor acestei creșteri au revenit celor mai bogați oameni, în timp ce sărăcia a rămas.

James Ransom, cercetător la University College London, a declarat pentru Business Insider: „Dacă ne putem permite un venit universal generos, ne putem permite să recalificăm și să perfecționăm forța de muncă — iar dovezile sugerează că asta este ceea ce majoritatea oamenilor au de fapt nevoie.”

Ransom a afirmat că cercetările sale sugerează că în următorii ani va exista o „creștere neașteptată a productivității pentru mulți lucrători”, dar că aceștia au nevoie de „perfecționare profesională pentru a profita de ea, nu de un cec”.

„Pentru cei care își pierd locul de muncă, o recalificare bine realizată le menține capacitatea de acțiune și stima de sine într-un mod în care venitul de bază nu o poate face”, a adăugat el.

Un viitor al abundenței?

Musk a făcut o predicție similară la începutul acestui an, când a spus că economisirea pentru pensie ar putea deveni inutilă în decurs de două decenii.

„Nu vă faceți griji că trebuie să puneți bani deoparte pentru pensie peste 10 sau 20 de ani”, a declarat CEO-ul Tesla și SpaceX în podcastul „Moonshots with Peter Diamandis”. „Nu va mai conta.”

„Dacă vreunul dintre lucruri pe care le-am spus este adevărat, economisirea pentru pensie va fi irelevantă”, a adăugat Musk.

În cadrul podcastului, Musk a descris un viitor în care progresele din domeniul IA, al energiei și al roboticii vor stimula productivitatea, generând o „abundență” de resurse, astfel încât tuturor să li se poată asigura un venit universal ridicat.

Deocamdată, mulți americani trăiesc de la salariu la salariu, după ce au făcut față unor ani de inflație persistentă, rate ale dobânzii împovărătoare și creșteri salariale stagnante.

Sondajele arată că un număr mare de oameni simt că nu își permit studiile superioare, asistența medicală de calitate, achiziționarea unei case, a avea copii sau o pensie confortabilă.

Experții în finanțe personale și AI au declarat pentru Business Insider că mesajul lui Musk este „periculos și înșelător” și au subliniat că, chiar dacă AI va aduce abundență, guvernele vor trebui să distribuie în mod eficient beneficiile.

John Nosta, teoretician în domeniul inovării și fondatorul NostaLab, a calificat acest fenomen drept „o problemă de coordonare la scara civilizației”.